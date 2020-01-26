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  4. 2,5 yaşındaki kızı ile enkazın altından çıkarıldı! Jandarma görüntüleri paylaştı

2,5 yaşındaki kızı ile enkazın altından çıkarıldı! Jandarma görüntüleri paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 15:19 | Son Güncelleme

Jandarma Genel Komutanlığı, Elazığ'daki depremin ardından dün akşam 2,5 yaşındaki kızı Yüsra ile enkaz altından çıkarılan Ayşe Yıldız'ın (35) moloz yığınları altındayken, kendisini kurtaran askerler ile yaptığı konuşmanın görüntülerini paylaştı. Görüntülerde Yıldız ile irtibat kuran askerin konuşurken sözlerinin adeta boğazında düğümlendiği görüldü.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde Cuma günü meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde Mustafa Paşa Mahallesi Tahir Şaşmaz Caddesi'nde yıkılan binanın enkazı altında kalan Yüsra Yıldız yaklaşık 24 saat sonra, annesi Ayşe Yıldız ise 28,,5 saat sonra kurtarıldı. Jandarma Genel Komutanlığı, anne ile kızının enkaz altından çıkarılmadan önce bir askerin Ayşe Yıldız ile yaptığı konuşmasının görüntülerini Twitter hesabından paylaştı.

SÖZLERİ BOĞAZINDA DÜĞÜMLENDİ

"Umutların tükendiği yerde, umut olmak için varız! Jandarma Arama Kurtarma TimleOrimiz, Elazığ’da meydana gelen depremde 2,5 yaşındaki çocuğumuzu ve annesini enkaz altından çıkardı. Tıpkı söz verdiğimiz gibi" notu ile paylaşılan görüntüde, askerin enkaz altındaki anneyle yaptığı konuşma izleyenleri duygulandırdı. Görüntülerde Yıldız ile irtibat kuran askerin konuşurken sözlerinin adeta boğazında düğümlendiği görüldü.

İşte asker ile anne arasındaki o konuşma:

Asker: Duyuyor musun beni?
Ayşe Yıldız: Yardım edin, duyuyorum.
Asker: İyi misin?
Ayşe Yıldız: Şu an nefesim daralıyor.
Asker: Tamam kurtaracağız seni, bak kurtaracağız.
Ayşe Yıldız: Çabuk çünkü daha dayanamam.
Asker: Tamam kurtaracağız seni, kurtaracağız.
Ayşe Yıldız: Neredesin?
Asker: Buradayız geliyoruz, kurtaracağız.
Ayşe Yıldız: Lütfen
Asker: Kurtaracağız
Ayşe Yıldız: Bu yerden kurtarın. Allah rızası için lütfen kurtarın.
Asker: Tamam geliyoruz.
Ayşe Yıldız: Çocuğum bak bak gidiyor.
Asker: Işığı görüyor musun ışığı.
Ayşe Yıldız: Evet seni de görüyorum.
Asker: Beni görüyor musun?
Ayşe Yıldız: Evet, bak elimi sallıyorum.
Asker: Bir dakika, tamam geleceğiz.
Ayşe Yıldız: Lütfen çabuk ol, çünkü çocuğum da gidiyor.
Asker: Çocuğun yanında mı?
Ayşe Yıldız: Yanımda da gidiyor, lütfen.
Asker: Tamam geleceğiz.
Ayşe Yıldız: Çocuklarım yoksa biz de yokuz.
Asker: Tamam geleceğiz, tamam, komutanım yaşıyor hala.
Komutan: Ablacığım kaç yaşındasın:
Ayşe Yıldız: 35
Komutan: Çocuğun kaç yaşında.
Ayşe Yıldız: 2,5
Komutan: Birazdan seni kurtaracağız ablacığım.

ÖNCE KIZI SONRA KENDİSİ KURTARILDI

Bu konuşmanın ardından jandarma ekipleri önce Yüsra'yı, yaklaşık 2 saat sonra ise anne Ayşe Yıldız'ı enkaz altından çıkardı. Kurtarılma anları cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan anne ile kızının tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Elazığ deprem yüsra ayşe yıldız

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ÇOK ŞÜKÜR. . EMEĞİ GEÇEN HERKESTEN ALLAH RAZI OLSUN.
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