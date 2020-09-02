HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 2,5 yaşındaki Merve Bayrak'ın midesinde çamur bulundu

2,5 yaşındaki Merve Bayrak'ın midesinde çamur bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 02.09.2020 11:30 | Son Güncelleme

Erzurum'un Horasan ilçesine bağlı Azap köyünde kaybolduktan yaklaşık 21 saat sonra dere kenarında cansız bedeni bulunan 2,5 yaşındaki Merve Bayrak'ın ön otopsisinde, midesinde çamur bulunduğu öğrenildi. Merve'nin amcası Erdal Bayrak, "Otopside ne darp ne taciz olayı var. Midesinden çok miktarda çamur çıkmış. Tahminimize göre Merve, susayınca derede su birikintisine girdi. Balçık bir yer. Ayağı batınca toparlanamadı ve düşüp, çamurlu suda boğuldu" dedi.

2,5 yaşındaki Merve Bayrak'ın midesinde çamur bulundu

Horasan ilçesinin Dalbaşı köyünde yaşayan Netice-Ebrar Bayrak çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Merve Bayrak, 30 Ağustos günü annesi ile birlikte komşu köy olan Azap'a gitti. Düğünün yapıldığı evin önünde arkadaşları ile oyun oynayan Merve Bayrak bir anda kayboldu. Anne ile köylüler, Merve'yi aramalarına rağmen bulamayınca jandarma ve AFAD ekiplerinden yardım istendi. İlçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki köye gelen ekipler, arama- kurtarma çalışması başlattı. Havanın kararmasıyla sonlandırılan çalışmalar, 31 Ağustos sabahı devam etti. Ekipler arama çalışmalarını sürdürürken, bölgede hayvan otlatan bir çoban, köye yaklaşık 4 kilometre mesafedeki dere kenarında küçük kızın cansız bedenini buldu.
Merve Bayrak'ın ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapıldı. Adli Tıp Kurumu önünde otopsiyi bekleyen Horasan Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı olan baba Ebrar Bayrak, büyük acı yaşadı. Yakınlarına sarılarak ağlayan acılı babayı yanındakiler teselli etmeye çalıştı. Yaklaşık 4 saat süren otopsinin ardından Merve Bayrak'ın cenazesi köyünde toprağa verildi.

'YEĞENİMİ TOPRAĞA ELLERİMLE VERDİM'

Amca Erdal Bayrak, Merve'nin ön otopsi raporunda, ölüm olayıyla ilgili şüphe bulunmadığını bildirdi. Canı kadar sevdiği yeğeninin, olay günü annesi ile birlikte başka köydeki bir yakınlarının düğününe gittiğini anlatan amca Bayrak, şunları söyledi:
"Merve düğünün olduğu evin önünde çocuklarla oynuyormuş. Sanırım Azap köyünün mezarlığı yanında salıncak gibi bir şey varmış. Bir çocukla oraya gitmek istemiş ancak o çocuk gitmeyince Merve tek başına gitmiş. Köyü tam bilmediği için yolunu şaşırmış ve ters istikamete doğru gitmiş. Merve'nin kaybolduğu anlaşılınca, Allah devletimize zeval vermesin, onu bulmak için AFAD ve jandarma ekipleri seferber oldu. Ama sabah saatlerinde acı haberi aldık. Merve'nin kaybolduğu gün hava çok sıcaktı. Tahminimize göre uzunca bir yol giden Merve, susayınca derede su birikintisine girdi. Balçık bir yer. Ayağı batınca toparlanamadı ve düşüp, çamurlu suda boğuldu. Ön otopsi raporunda midesinde çamur olduğu bildirildi. Herhangi bir darp veya taciz gibi şüpheli durum söz konusu değil. Ankara'da yaşıyorum. 55 yaşındayım, onun her sesini duyduğumda 5 yaş gençleşirdim. Telefonla konuştuğumuzda benden etek, ruj, oje isterdi. Her isteğini yerine getirirdim. Onu canımdan çok severdim. Onun tadı bir başkaydı. O kadar çok sevdiğim yeğenimi toprağa ellerimle verdim. Bu kadar sevmenin acısı da büyük oluyor. Lütfen çocuklarımızı 'bir şey olmaz' diyerek sahipsiz bırakmayalım. Her şey olabiliyor. Bunu biz gördük. İnşallah başkasının başına gelmez."

DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERDemet Evgar'ın acı günüDemet Evgar'ın acı günü
Bu bahçedeki her şey helal!Bu bahçedeki her şey helal!
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün saat kaçta müjdeyi açıklayacak?Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün saat kaçta müjdeyi açıklayacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy son haliyle şaşırttı
Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy son haliyle şaşırttı
ABD'nin skandal kararına KKTC'den sert tepki
ABD'nin skandal kararına KKTC'den sert tepki
Acun Ilıcalı, Süper Lig'den bir ismi daha transfer etti!
Acun Ilıcalı, Süper Lig'den bir ismi daha transfer etti!
Türkiye'den Avusturya'ya 'casusluk' cevabı: Hayretle karşılıyoruz
Türkiye'den Avusturya'ya 'casusluk' cevabı: Hayretle karşılıyoruz
Ülkede sular durulmuyor! Bu kez de onlar sokağa çıktı
Ülkede sular durulmuyor! Bu kez de onlar sokağa çıktı
Herkes onu merak ediyordu! Büyük ikramiye bugün sahibine kavuştu
Herkes onu merak ediyordu! Büyük ikramiye bugün sahibine kavuştu
İlginizi Çekebilir
Doktor-hemşire kavgası hastanede bitti
Doktor-hemşire kavgası hastanede bitti
Ölüm orucunda ölen Ebru Timtik kimdir?
Ölüm orucunda ölen Ebru Timtik kimdir?
"Gül ve Düşün" isimli çocuk kitabında yer alan sapkın ifadeler!
"Gül ve Düşün" isimli çocuk kitabında yer alan sapkın ifadeler!
Gündüz vakti şoke eden olay! Sokak ortasında eteğini sıyırıp...
Gündüz vakti şoke eden olay! Sokak ortasında eteğini sıyırıp...
18 cm'lik cüce kedi yeni ailesine kavuştu
18 cm'lik cüce kedi yeni ailesine kavuştu
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bu bahçedeki her şey helal!
Bu bahçedeki her şey helal!
İğrenç olay! Eski erkek arkadaşı, şantaj yapıp cinsel saldırıda bulundu
İğrenç olay! Şantaj yapıp cinsel saldırıda bulundu
Ataşehir'de caddede oynayan çocuğa otobüs çarptı
Ataşehir'de korku dolu anlar! Kameralar anbean kaydetti
Kleopatra'nın yüzdüğüne inanılan antik havuza büyük ilgi
Akın ettiler! Kleopatra'nın da burada yüzdüğüne inanılıyor
Sahipsiz köpek, yaralı sandığı tiyatro oyuncusundan ayrılmak istemedi
Yürek ısıtan anlar! Yerde yattığını görünce yardım etmek istedi
Atatürk’ün gölgesinde ayran içtiği 400 yıllık ağaç koruma altında
Atatürk’ün gölgesinde ayran içtiği 400 yıllık ağaç koruma altında
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.