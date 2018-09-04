2.9.2018 tarihi Dünya Gümüşhaneliler Günü olarak kutlansın önerisi

Tweeter çalışmasına destek veren tüm hemşerilerine teşekkür eden Serkan Kaya; ”Hafta içi dediğim gibi Gümüşhaneliler bir araya gelirse başaramayacağı iş yoktur. Öncelikle 2 Eylül Dünya Gümüşhaneliler Günü projemize sahip çıkarak Gümüşhane Belediyesine öneri sunan Gümüşhane Kent Konseyi başkanı Hasan Pir ve yöneticilerine, projeye büyük destek veren tweeterdaki tag için görselleri hazırlayan İBB Kültür Varlıkları Projeler Müdürü Bayram Taşkın, Şidef Yönetim Kurulu Üyesi Dernek Başkanı ve Yöneticisi arkadaşlarıma, Kıymetli hemşerilerim Necmettin Mutlu, Bayram Küçük başta olmak üzere bıkmadan yorulmadan gece yarısı tweet yağmuruna tutan tüm hemşeri ve dostlarıma teşekkür ederim. Dar zamanda çok organize olmadan yaptığımız açıklamaya karşın başarılı bir çalışma oldu. Seneye tüm Gümüşhane STK ve kamuoyunun desteği ile daha güzel profesyonel faaliyetler yapılabilir. Kültür Bakanlığına yazılacak proje ile Avrupa’nın dünyanın farklı yerlerinde bugünü kutlayabiliriz. Bu vesile ile tüm hemşerilerimin 2 Eylül Dünya Gümüşhaneliler Gününü tebrik ederim” dedi.





