2. Abdülhamid'in torunundan dolar tavsiyesi! Sosyal medyadan paylaştı, yorum yağdı

TRT’de yayınlanan Payitaht Abdülhamid dizisinin de danışmanlığını yapan Osman Osmanoğlu, dolar/TL kurunun düşeceğini iddia ederek, sosyal medya hesabından "Varsa dolarınız satın. 1.5 tl'ye inme durumu var" paylaşımında bulundu. 3 gün önce yapılan paylaşıma binlerce yorum geldi.

Osmanoğlu'nun bu paylaşımı yaptığı gün olan 2 Kasım'da dolar/TL 5.4289'du. Haberin girildiği saatlerde dolar/TL 5.4468 seviyesinde seyrediyordu.



