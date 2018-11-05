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2. Abdülhamid'in torunundan dolar tavsiyesi! Sosyal medyadan paylaştı, yorum yağdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 14:47 | Son Güncelleme

Osmanlı padişahı 2. Abdülhamid'in torunu Orhan Osmanoğlu, sosyal medya platformu Twitter'daki hesabından dolarla ilgili tavsiye verdi.

2. Abdülhamid'in torunundan dolar tavsiyesi! Sosyal medyadan paylaştı, yorum yağdı

TRT’de yayınlanan Payitaht Abdülhamid dizisinin de danışmanlığını yapan Osman Osmanoğlu, dolar/TL kurunun düşeceğini iddia ederek, sosyal medya hesabından "Varsa dolarınız satın. 1.5 tl'ye inme durumu var" paylaşımında bulundu. 3 gün önce yapılan paylaşıma binlerce yorum geldi.

Osmanoğlu'nun bu paylaşımı yaptığı gün olan 2 Kasım'da dolar/TL 5.4289'du. Haberin girildiği saatlerde dolar/TL 5.4468 seviyesinde seyrediyordu.

osmanoglu


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2. Abdülhamid dolar osman osmanoğlu

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