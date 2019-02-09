"2. Abdülhamid keşke oynayabilsem dediğim rollerden biriydi"

İSTANBUL (AA) - MEHMET KARA - Payitaht Abdülhamid dizisinde Sultan 2. Abdülhamid'i canlandıran Bülent İnal, keşke oynayabilsem dediği bir rolü canlandırdığını belirterek, "Ben gerçekten oynamaktan çok keyif alıyorum. Diğer projelerim de önemliydi fakat gerçek bir karakteri de ilk defa oynuyorum. Bunun içine de kendimi şanslı hissediyorum." dedi.

Payitaht Abdülhamid dizisinin başrol oyuncusu İnal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zor bir konuyu işleyen, güçlü senaryoya sahip bir dizide bir padişahı canlandırmaktan mutlu olduğunu söyledi.

İnal, "Politik olarak yoğun, teknik olarak anlatması oldukça zor." olarak tanımladığı bir dönemi yansıtan dizide padişahı canlandırma teklifi geldiğinde hemen kabul ettiğini belirterek, şunları anlattı:

"Abdülhamid, keşke oynayabilsem dediğim rollerden biriydi. Fakat işin içine girdikten sonra Sultan Abdülhamid’i daha yakından tanımaya başladık. Dizi olarak politik dramanın en güzel örneklerinden birisi. Güzel bir ekibimiz ve iyi bir senaryo grubumuz var. Es Film ve TRT’nin büyük desteği var. Öyle olunca da bize sadece oynamak kalıyor. Ben gerçekten oynamaktan çok keyif alıyorum. Tabii diğer projeler de önemliydi fakat gerçek bir karakteri de ilk defa oynuyorum. Bunun içine de kendimi şanslı hissediyorum. "