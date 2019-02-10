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2. Abdülhamid, vefatının 101. yılında kabri başında anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2019 12:36 | Son Güncelleme

2. Abdülhamid, vefatının 101. yılında kabri başında anıldı

İSTANBUL (AA) - Sultan 2. Abdülhamid, vefatının 101. yılında, Çemberlitaş'taki Sultan 2. Mahmud Türbesi'nde bulunan kabri başında anıldı.

Anma programına, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz, Türçek Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Emre Bilgili ve 2. Abdülhamid'in torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.

Türkçek Derneği'nin organize ettiği "2. Abdülhamid'in Ölüm Yıl Dönümünde 101 Hatim" programı kapsamında 2. Abdülhamid'in kabri başında Kuran okundu, dua edildi.

Anma kapsamında 2. Abdülhamid'in mezarının bulunduğu türbe de ziyaret etti.

Daha sonra katılımcılara gül suyu ve lokum ikram edildi.

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2. Abdülhamid 2. Abdülhamid'in ölümünün 101. yılı

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