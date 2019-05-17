Sultan 2. Abdülhamid Han'ın Lübnan'ın Trablusşam kentine hediye ettiği Hazreti Muhammed'e ait Sakal-ı Şerif ziyaret açıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Sultan 2. Abdulhamit Han döneminde Trablusşam halkına hediye edilen Sakal-ı Şerif ile İslam dönemine ait diğer bazı eserlerin sergilendiği mekanı restore ederek güvenlik sistemleriyle donattı.

Kentteki tarihi Büyük El-Mensuri Camisi içine açılan bir odada muhafaza edilen Sakal-ı Şerif, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl, TİKA Orta Asya ve Kafkaslar Dairesi Başkanı Ali Özgün Öztürk, TİKA Beyrut Koordinatörü Serhat Küçükkurt, Tarblusşam Müftüsü Şeyh Malik eş-Şaar ve birçok alim ile yetkilinin hazır bulunduğu bir törenle ziyarete açıldı.

Tarblusşam Müftüsü Şeyh Şaar, açılış sırasında yaptığı konuşmada, Sulan 2. Abdülhamit Han'ın Trablusşam'a hediye ettiği Sakal-ı Şerif'i bu mübarek ramazan ayında ziyarete açmakla bayram havası yaşadıklarını belirtti.

Bu sevinci kendilerine yaşatan Türk hükümeti ve halkına teşekkür eden Şaar, Türkiye ve tüm İslam dünyasına huzur ve istikrar temennisinde bulundu.