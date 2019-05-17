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2. Abdülhamit'in Lübnan'a hediyesi "Sakal-ı Şerif" ziyarete açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 23:46 | Son Güncelleme

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Sultan 2. Abdulhamit Han döneminde Trablusşam halkına hediye edilen Hazreti Muhammed'e ait Sakal-ı Şerife ev sahipliği yapan mekanı restore ederek güvenlik sistemleriyle donattı

Sultan 2. Abdülhamid Han'ın Lübnan'ın Trablusşam kentine hediye ettiği Hazreti Muhammed'e ait Sakal-ı Şerif ziyaret açıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Sultan 2. Abdulhamit Han döneminde Trablusşam halkına hediye edilen Sakal-ı Şerif ile İslam dönemine ait diğer bazı eserlerin sergilendiği mekanı restore ederek güvenlik sistemleriyle donattı.

Kentteki tarihi Büyük El-Mensuri Camisi içine açılan bir odada muhafaza edilen Sakal-ı Şerif, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl, TİKA Orta Asya ve Kafkaslar Dairesi Başkanı Ali Özgün Öztürk, TİKA Beyrut Koordinatörü Serhat Küçükkurt, Tarblusşam Müftüsü Şeyh Malik eş-Şaar ve birçok alim ile yetkilinin hazır bulunduğu bir törenle ziyarete açıldı.

Tarblusşam Müftüsü Şeyh Şaar, açılış sırasında yaptığı konuşmada, Sulan 2. Abdülhamit Han'ın Trablusşam'a hediye ettiği Sakal-ı Şerif'i bu mübarek ramazan ayında ziyarete açmakla bayram havası yaşadıklarını belirtti.

Bu sevinci kendilerine yaşatan Türk hükümeti ve halkına teşekkür eden Şaar, Türkiye ve tüm İslam dünyasına huzur ve istikrar temennisinde bulundu.

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Çakıl da böylesine güzel bir projenin açılışına katılmaktan dolayı gurur duyduğunu ifade etti.

Sahip olduğu Osmanlı eserlerinin çokluğu açısından Trablusşam'ın Türkiye'nin pek çok kentinden daha zengin olduğuna işaret eden Çakıl, Trablusşam'ın bir kültür şehri olduğunu dile getirdi.

- Sakal-ı Şerif, Lübnanlı Müslümanlar için çok kıymetli

Lübnan Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halid Tedmuri ise konuya ilişkin AA'ya yaptığı açıklamada, Sakal-ı Şerif'in Lübnan'daki Müslümanlar için çok kıymetli olduğunu ifade etti.

TİKA Başkanı Serdar Çam'ın bölgeye gerçekleştirdiği bir ziyaret sırasında projenin kendisine sunulduğunu ve kısa süre sonra da başlatıldığını aktaran Tedmuri, Sakal-ı Şerif ve tarihi camide bulunan diğer İslam eserlerinin restore edilmesi ve tüm caminin güvenlik sistemleriyle donatılmasını kapsayan projenin 8 ayda tamamlandığını kaydetti.

Sakal-ı Şerif'in bulunduğu odanın Trablusşam halkı tarafından kutsal olarak görüldüğünü dile getiren Tedmuri, TİKA'nın destekleriyle gerçekleştirilen proje sayesinde içinde Sakal-ı Şerif ve birçok İslam eseri bulunan Büyük El-Mensuri Camisi'ne küçük bir müze kazandırıldığını anlattı.

İstanbul'daki Topkapı Sarayı'nda kutsal emanetlerin yer aldığı bölümde muhafaza edilen Sakal-ı Şerifin, Sultan Abdülhamit Han döneminde, altın bir kutu içine konarak zamanın paşalarından biriyle özel bir askeri fırkateyn eşliğinde Trablusşam'daki halka gönderildiği rivayet ediliyor.

Trablusşam halkı da bir asrı aşkın süredir, Sakal-ı Şerifi görmek için her yıl ramazan ayının son cumasında Büyük El-Mensuri Camisi'ni ziyaret etme geleneğini sürdürüyor ve Sultan Abdülhamit Han'a olan minnettarlığını ifade ediyor.

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