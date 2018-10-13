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2. Adana Lezzet Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 19:51 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, festival etkinlikleri kapsamında traktörle bahçeleri gezdi, pamuk ve mandalina hasadı yaptı - Yerel şefler geleneksel Adana mutfağını, konuk ülke Çin'den gelen şefler ise ülkelerine özgü yemekleri tanıttı

Adana Valiliğince ikincisi düzenlenen Lezzet Festivali kapsamında, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, traktörle bahçeleri gezdi, pamuk ve mandalina hasadı yaptı.

"Gelenekselin gücü adına" temasıyla düzenlenen festivalin ikinci gününde, merkez Yüreğir ilçesinin Doğankent Mahallesi'nde mandalina ile pamuk hasadı etkinliği düzenlendi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu da traktöre binerek bahçeleri gezdi, Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammet Ali Tekin, sosyal medya fenomenleri ve diğer ilgililerle birlikte pamuk ve mandalina hasadı yaptı.

Hasadın ardından Sarıeroğlu, Merkez Park'taki festival etkinlik alanındaki stantları dolaştı.

Sarıeroğlu, burada mangal başına geçerek pişirdiği kebaplardan katılımcılara ikram etti.

Stantlardan alışveriş yapan Sarıeroğlu, Tufanbeyli Belediyesi standını ziyaretinde ise ilçede üretilen bakliyatı vatandaşlara dağıttı.

Etkinlikler çerçevesinde, yerel şefler geleneksel Adana mutfağına özgü yemekleri, konuk ülke Çin'den gelen şefler Ding Fayao ve Zhang Feng de ülkelerine özgü yemekleri tanıttı.

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