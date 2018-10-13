2. Adana Lezzet Festivali

Adana Valiliği'nce ikincisi düzenlenen Lezzet Festivali kapsamında, Seyhan Nehri'nde flyboard, lazer, havai fişek ve su gösterisi gerçekleştirildi.

Merkez Park'taki Seyhan Nehri'nde düzenlenen gösterileri, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni ile çok sayıda kişi izledi.

Çelik, gösterinin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivalin ikinci gününde de coşkunun devam ettiğini belirtti.

Festival kapsamında, Seyhan Nehri'ni öne çıkarmak ve tanıtmak için yapılmış bir çalışmayı izlediklerini aktaran Çelik, "Adana manzarası eşliğinde müthiş bir su gösterisi yapıyorlar." diye konuştu.

Çelik, festival alanında bütün stantların dolu olduğunu, birçok vatandaşın da şehir dışından geldiğini vurgulayarak, "Bu kadar kısa bir zaman içerisinde, dünyada örneklerini gördüğümüz bir şehir festivaline dönüşmüş durumda. Su gösterisiyle birlikte yemek kültürü, Adana'nın içinden geçen Seyhan Nehri bir şekliyle bütünleştirilmiş oldu. Gayet güzel ve verimli bir şehir festivali geçiriyoruz. Herkes gayet mutlu. Burada Adana yemeklerini tadıyorlar. Aynı zamanda da burada konserler var. Bu gösterilerle birlikte de festival, ikinci yılın sonunda en zirve noktasına ulaşmış oldu." ifadesini kullandı.