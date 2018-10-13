"Gelenekselin gücü adına" temasıyla Adana Valiliğince düzenlenen 2. Adana Lezzet Festivali düzenlenen "Gala Gece"sinde kentin yöresel lezzetleri sunuldu.
Adana Müzesi bahçesindeki etkinlikte zeytinyağlılardan, tatlılara, et yemeklerinden içeceklere kadar birçok lezzet yer aldı.
Vali Mahmut Demirtaş, burada yaptığı konuşmada, bereketli toprakların şehri Adana'nın, marka kent ideali yolunda attığı en önemli adımlardan birinin de farklı içeriklerdeki festivallere ev sahipliği yapması olduğunu söyledi.
Geçen yıl ilkini düzenledikleri Adana lezzet Festivali'nin ülke genelinde büyük yankı uyandırdığını ifada eden Demirtaş, bu ilginin bu sene katlanacağına inandığını kaydetti.
Adana'nın mevcut potansiyelini ve geleneksel lezzetlerini yozlaştırılmadan, özü korunarak geleceğe aktarılması gerektiğinin altını çizen Demirtaş, şunları belirtti:
"Bundan hareketle bizler de festivalimizin bu yılki temasını, 'Gelenekselin gücü adına' olarak belirledik. Festival boyunca birbirinden farklı lezzetlerle baş başa kalacağız.
Bu sayede bir yandan Adana mutfağının geleneksel lezzetlerini ziyaretçilerimizle buluştururken, diğer yandan geleneksel Adana tatlarını, Torosların ötesine taşımanın fırsatını yakalayacağız."
Demirtaş, Adana mutfağına ve geleneksel lezzetlerine güvendiklerini belirterek, kentin dünyanın geleneksel lezzetlerinin merkezi olduğunu söyledi.
Konuşmaların ardından, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Adana Müzesi bahçesindeki kentin yöresel lezzetlerinin yer aldığı stantları gezdi. Etkinliğe katılanlar yöresel lezzetleri tatma imkanı buldu.
Festivale katkıda bulunanlara plaket verildiği etkinlikte, Adana Olgunlaşma Enstitüsünce hazırlanan
Çukurovanın Nadide Çiçekleri ve Kültür Hazineleri temasıyla defile sunuldu.
Trump, rahip Brunson'ı Beyaz Saray'da ağırladı! Dikkat çeken diyalog
Trump'tan Cemal Kaşıkçı ile ilgili bir açıklama daha!
Denizli'de balkonda vahşet! Kan gölüne döndü
Fethiye'de iğrenç olay! Üniversiteli kızların çığlıklarına koştular
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere burs müjdesi!
Rahip Brunson 6 ay daha yatabilir! Gözler oraya çevrildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a rahip Brunson yanıtı
ABD askerleri Gaziantep'te! İlk fotoğraflar geldi
Facebook resmen duyurdu: Tam 29 milyon kullanıcı...
Okuyucu Yorumları 0 yorum