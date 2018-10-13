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2. Adana Lezzet Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 22:23 | Son Güncelleme

"Gelenekselin gücü adına" temasıyla düzenlenen 2. Adana Lezzet Festivali kapsamında gerçekleştirilen "Gala Gecesi"nde yöresel lezzetler tadıldı

"Gelenekselin gücü adına" temasıyla Adana Valiliğince düzenlenen 2. Adana Lezzet Festivali düzenlenen "Gala Gece"sinde kentin yöresel lezzetleri sunuldu.

Adana Müzesi bahçesindeki etkinlikte zeytinyağlılardan, tatlılara, et yemeklerinden içeceklere kadar birçok lezzet yer aldı.

Vali Mahmut Demirtaş, burada yaptığı konuşmada, bereketli toprakların şehri Adana'nın, marka kent ideali yolunda attığı en önemli adımlardan birinin de farklı içeriklerdeki festivallere ev sahipliği yapması olduğunu söyledi.

Geçen yıl ilkini düzenledikleri Adana lezzet Festivali'nin ülke genelinde büyük yankı uyandırdığını ifada eden Demirtaş, bu ilginin bu sene katlanacağına inandığını kaydetti.

Adana'nın mevcut potansiyelini ve geleneksel lezzetlerini yozlaştırılmadan, özü korunarak geleceğe aktarılması gerektiğinin altını çizen Demirtaş, şunları belirtti:

"Bundan hareketle bizler de festivalimizin bu yılki temasını, 'Gelenekselin gücü adına' olarak belirledik. Festival boyunca birbirinden farklı lezzetlerle baş başa kalacağız.
Bu sayede bir yandan Adana mutfağının geleneksel lezzetlerini ziyaretçilerimizle buluştururken, diğer yandan geleneksel Adana tatlarını, Torosların ötesine taşımanın fırsatını yakalayacağız."

Demirtaş, Adana mutfağına ve geleneksel lezzetlerine güvendiklerini belirterek, kentin dünyanın geleneksel lezzetlerinin merkezi olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Adana Müzesi bahçesindeki kentin yöresel lezzetlerinin yer aldığı stantları gezdi. Etkinliğe katılanlar yöresel lezzetleri tatma imkanı buldu.

Festivale katkıda bulunanlara plaket verildiği etkinlikte, Adana Olgunlaşma Enstitüsünce hazırlanan
Çukurovanın Nadide Çiçekleri ve Kültür Hazineleri temasıyla defile sunuldu.

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