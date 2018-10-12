2. Adana Lezzet Festivali, mangal ateşinin yakılmasıyla başladı (2)

Adana Lezzet Festivali'ne davet edilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mesaj gönderdi. Erdoğan, faks yoluyla gönderdiği mesajında, şu sözlere yer verdi:

"Festival, Adana ve yöresinin kültürünün yaşatılmasına, şehrin kendine has değerleri, lezzetleri, tarihi-kültürel zenginlikleri ve güzellikleriyle tanıtılmasına büyük katkı sağlayacaktır. Etkinliğin, güzide şehrimiz Adana'nın ekonomik, kültürel ve sosyal potansiyelinin hareketine geçirilmesi bakımından da önem taşıdığına inanıyorum. 2. Adana Lezzet Festivali'nin düzenlenmesine emeği geçenleri tebrik ediyor, tüm misafirlerinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum."

FESTİVALE, AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK İLE SARIEROĞLU DA KATILDI

Adana 2. Lezzet Festivali'ne AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu da katıldı. Festival alanına açılan stantları tek tek gezen Çelik ile Sarıeroğlu, memleketlerine özgü lezzetleri tattı. Daha sonra açıklamalarda bulunan Çelik, Adana’nın tüm değerlerini ön plana çıkartan bir festival organize edildiğine dikkat çekti. Festivalin kentin tüm dinamiklerini harekete geçirip, bir araya getirerek ortak hareket etmelerini sağlayan bir organizasyona dönüşmesinin çok önemli olduğunu vurguyan Çelik, Adana için ‘Adana Kebabı’nın çok önemli olduğunu belirtti. Bu kültürün gelecek nesillere aynı lezzet ve damak tadıyla ulaştırılmasını önemsediklerini, bu kapsamda da Adana Ticaret Odası (ATO) tarafından ‘Adana Kebabı’nın tescillendirilmesinin son derece önemli olduğunu vurgulayan Çelik, “Ben bu festivali tanıtırken; ‘Efsane başlıyor’ demiştim. İnsanlar buraya geldiklerinde de bir ‘efsane’nin içinde nefes alıp verdiklerini görecekler” ifadesini de kullandı.