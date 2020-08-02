2 Ağustos 2020 Süper Loto çekilişi sonuçları!

Süper Loto ve Çılgın Sayısal Loto oyunlarında yeni dönemle birlikte artık 2 tutturanlara da ikramiye var. Bu akşamki Süper Loto çekilişiyle birlikte 6, 5, 4 ve 3 bilenlerin yanı sıra 2 numarayı da doğru tahmin edenlere ödeme yapılacak.

İŞTE SÜPER LOTO'DA KAZANDIRAN NUMARALAR

9, 16, 18, 44, 47 ve 51

Süper Loto çekilişleri Pazar, Salı ve Perşembe günleri olmak üzere artık haftanın 3 günü saat 20:00’da gerçekleştirilecek.

MİLLİ PİYANGO'DA BİR BAKIŞTA TÜM DEĞİŞİKLİKLER

Yenilenen sayısal oyunlar: Çılgın Sayısal Loto, Süper Loto, Şans Topu ve On Numara.

Kazı Kazan oyunları da yenilendi: “Altın”, “Şans Dağı” ve “12 Ay Şans” gibi yeni kartlar geliyor.

Kazı Kazan’da oyunculara 200 bin TL ’den, 1 milyon 200 bin TL’ye varan miktarlarda büyük ikramiye kazanma şansı sunulacak.

Yeni dönemde Çılgın Sayısal Loto’da büyük ikramiyenin 250 milyon TL ’ye ulaşması bekleniyor.

Çılgın Sayısal Loto ve Süper Loto çekilişleri bundan böyle haftanın 3 günü gerçekleştirilecek.

Bir klasik olan Milli Piyango da her zamanki çekiliş günlerinde (ayın 9, 19 ve 29’unda) talihliler ile buluşmaya

devam edecek.

