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  4. 2 Ağustos 2020 Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

2 Ağustos 2020 Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2020 19:31 | Son Güncelleme

Türkiye'de son 24 saatte 18 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 5 bin 728'e yükseldi. 987 yeni vaka tespit edildi. Bakan Koca mesajında "Kurban Bayramı ve tatilde tedbir eksikliği, önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak sonuçlar açısından kaygı verici" ifadelerini kullandı.

2 Ağustos 2020 Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

Türkiye'de son 24 saatte 987 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 232 bin 856, can kaybı 5 bin 728 oldu.

Son 24 saatte 978 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 216 bin 494 oldu.

vakalar

İşte Bakan Koca'nın mesajı:

Son 3 günde yeni hasta sayılarımızın arttığı illerde zatürre oranı aynı kaldı. Ülke genelinde ağır hasta sayımız kontrol altında görünüyor. KURBAN BAYRAMI VE TATİLDE TEDBİR EKSİKLİĞİ ise önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak sonuçları açısından kaygı verici.


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