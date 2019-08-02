HABER

2 Ağustos Amerikan Basınından Özetler

02.08.2019 19:48 | Son Güncelleme

Amerikan basınına yansıyan haberlerin özetlerini VOA Türkçe'de bulabilirsiniz

2 Ağustos Amerikan Basınından Özetler

Wall Street Journal, Başkan Trump'ın Çin'e yeni gümrük tarifeleri getirmeye hazırlandığını yazıyor. Habere göre Trump, gümrük tarifelerinin kapsamının tüm ithal Çin mallarına uygulanacak şekilde genişletilmesi için dün düğmeye bastı. Gazete, bu hamlenin ticari anlaşmazlıkları körükleyeceğini, bunun da tüketicilere ve mali piyasalara zarar vereceğini kaydediyor.

Yeni gümrük tarifelerinin 1 Eylül'den itibaren devreye girmesi ve 300 milyar dolarlık ithal Çin malını kapsaması bekleniyor. Bu ithal mallardan bazıları akıllı telefonlar, giyim, oyuncaklar ve diğer tüketici ürünleri. Trump, dün Beyaz Saray'da konuya ilişkin olarak, ”Çinliler artık bizimle ticaret yapmak istemiyorlarsa benim için mesele yok,” ifadelerini kullandı.

Gazetenin konuyla yakından ilgisi olan kaynağına göre Amerika'nın ticaret temsilcisi Robert Lighthizer, Maliye Bakanı Steven Mnuchin, Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Lawrence Kudlow ve Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, yeni uygulamaya karşı çıkıyor. Ancak gümrük tarifelerinin arttırılması politikasından geri adım atmayan Trump'ın, Beyaz Saray Danışmanı Peter Navarro'dan destek aldığı bildiriliyor.

Son gelişme karşısında adeta sarsıntı geçiren Wall Street'teyse Dow Jones Sanayi Endeksi, 300 puan düşüş kaydetti. Gazete, Pekin'in Trump'ın bu hamlesine misilleme yapma olasılığının yüksek olduğunu, ancak Trump'ın, uygulama devreye girmeden bu son tehdidini geri çekebileceğini belirtiyor.

Washington Post, Trump Yönetimi'nin Taleban'ın ateşkes ilan etmesi ve El Kaide'yi kınaması karşılığında Afganistan'dan binlerce askerini çekmeye hazırlandığını bildiriyor. Taleban'ın barış anlaşması müzakere etmek için doğrudan Afgan hükümetiyle muhatap olmasını öngören plan kapsamında Amerika'nın Afganistan'da şu anda 14 bin olan asker sayısını 8 ila 9 bine indirmesi bekleniyor.

Habere göre plan, Taleban ve Trump Yönetimi'nin geçen yıl müzakereleri hızlandırması için atadığı Afganistan doğumlu Amerikalı diplomat Zalmay Halilzad arasında aylar süren görüşmeler sonucu şekilleniyor. Amerikalı yetkililer, Taleban'ın planı geciktirme olasılığına ve aşılması gereken büyük zorluklar olduğu uyarısına rağmen anlaşmanın Afganistan'da Eylül ayında yapılacak devlet başkanlığı seçimlerinden önce tamamlanabileceğinin sinyalini veriyor.

Öneri, Taleban'ın dürüstlüğünü sorgulayan bazı Amerikalı ve Afgan yetkililer tarafındansa şüpheyle karşılanıyor. Ancak bu plan, onaylandığı takdirde, 18 yıldır devam eden Afgan savaşının sona erdirilmesi yönünde atılan ve partilerüstü desteğe sahip olan en somut adımlardan biri olabilir. Zalmay Halilzad, Çarşamba günkü Twitter mesajında, Taleban'la bir sonraki görüşmeyi kısa süre içinde Katar'da yapmayı planladığını, Taleban'ın üzerine düşeni yerine getirmesi durumunda anlaşmanın nihai şeklini alabileceğini kaydetti.

New York Times ise Demokrat Parti'nin 2020 seçimlerindeki başkan adaylığı yarışını önde götüren eski Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın bu konumunun, düzenlenen iki tur tartışma programından sonra tehlikeye girdiğini yazıyor.

Gazete, tartışma programlarının Demokrat Parti ön seçimlerinin gidişatına açıklık kazandırmak yerine Biden'ın zaaflarını ön plana çıkardığını kaydediyor. Habere göre tek ortak amaçları Başkan Trump'ı mağlup etmek olan Demokrat Partili aday adayları arasındaki ideolojik farklılıklar, bu hafta ikincisi düzenlenen tartışma programlarıyla iyice gün yüzüne çıktı.

Toplam neredeyse on saat süren ve canlı yayınlanan programlardan sonra gerek Demokrat aday adayları gerekse seçmenler, özellikle sağlık hizmetleri ve göçmenlik konusunda daha çok bölünmüşe benziyor. Olası bir adayın öne çıkması bir yana, Demokratlar'ın 2020 yarışını şekillendiren, nesiller, cinsiyetler ve ırklar arasındaki farklılıkları giderecek bir standart üzerinde de derin bir bölünme yaşadığı gözleniyor.

Gazeteye göre bu bölünmeyi en çok, Çarşamba akşamı yayınlanan tartışmada Biden üzerinden Obama Yönetimi'ne ve eski Başkan Obama'nın özellikle göçmenlik ve sağlık hizmetleri meselelerine ilişkin siyasi siciline yüklenen Demokrat Partili aday adayları sergiledi.

Obama'nın siyaset sahnesindeki yükselişinin mimarı olan David Axelrod, Biden'ın, Obama'nın politikalarına saldıran rakipleriyle yüzleşmesinin akıllıca bir taktik olacağını kaydetti. Ancak Axelrod aynı zamanda merkez sol eksende yer alan diğer aday adaylarının ”gerçekliğe dayalı” bir adaylık ortaya koymada başarı sağlayamadığı görüşünde.

2003'ten beri arıyorlardı! Öyle bir buluşa imza attılar ki...2003'ten beri arıyorlardı! Öyle bir buluşa imza attılar ki...
2 Ağustos Amerikan Basınından Özetler2 Ağustos Amerikan Basınından Özetler
NATO'dan Rusya'ya Türkiye mesajıNATO'dan Rusya'ya Türkiye mesajı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İSKİ'deki istifalarla ilgili Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama

İSKİ'deki istifalarla ilgili Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Galoş' eleştirisi

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Galoş' eleştirisi

Yeni dönem başladı! Para, altın, döviz...

Yeni dönem başladı! Para, altın, döviz...

İhanetin ardından! 'Yak bütün fotoğrafları'

İhanetin ardından! 'Yak bütün fotoğrafları'

Balıkesir'de yolcu otobüsü alev aldı! Ölü ve yaralılar var

Balıkesir'de yolcu otobüsü alev aldı! Ölü ve yaralılar var

Fatih Portakal'a Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yanıt

Fatih Portakal'a Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yanıt

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

ABD Başkanı Trump'tan S-400 açıklaması!

ABD Başkanı Trump'tan S-400 açıklaması!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

ABD'den bomba iddia: Düşürmüş olabiliriz

ABD'den bomba iddia: Düşürmüş olabiliriz

Katliam! Kadın ve çocuk ayırt etmediler

Katliam! Kadın ve çocuk ayırt etmediler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MSB: ABD heyeti 4 Ağustos'ta Türkiye’ye gelecek

MSB tarih verdi! Heyet Türkiye'ye geliyor

Endonezya şiddetli depremle sarsıldı!

O ülkede 7 büyüklüğünde deprem!

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 4 patlama!

Ülke şokta! Başkentte 4 ayrı patlama

F-35 krizinin perde arkası ortaya çıktı! İsrail detayı

F-35 krizinin perde arkası ortaya çıktı! İsrail detayı

İngiltere'de panik! Baraj çökebilir, tahliye başladı

İngiltere'de panik! Baraj çökebilir, tahliye başladı

Yaşama uygun yeni bir gezegen keşfedildi!

Yaşama uygun yeni bir gezegen keşfedildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.