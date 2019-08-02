2 Ağustos Amerikan Basınından Özetler

Wall Street Journal, Başkan Trump'ın Çin'e yeni gümrük tarifeleri getirmeye hazırlandığını yazıyor. Habere göre Trump, gümrük tarifelerinin kapsamının tüm ithal Çin mallarına uygulanacak şekilde genişletilmesi için dün düğmeye bastı. Gazete, bu hamlenin ticari anlaşmazlıkları körükleyeceğini, bunun da tüketicilere ve mali piyasalara zarar vereceğini kaydediyor. Yeni gümrük tarifelerinin 1 Eylül'den itibaren devreye girmesi ve 300 milyar dolarlık ithal Çin malını kapsaması bekleniyor. Bu ithal mallardan bazıları akıllı telefonlar, giyim, oyuncaklar ve diğer tüketici ürünleri. Trump, dün Beyaz Saray'da konuya ilişkin olarak, ”Çinliler artık bizimle ticaret yapmak istemiyorlarsa benim için mesele yok,” ifadelerini kullandı. Gazetenin konuyla yakından ilgisi olan kaynağına göre Amerika'nın ticaret temsilcisi Robert Lighthizer, Maliye Bakanı Steven Mnuchin, Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Lawrence Kudlow ve Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, yeni uygulamaya karşı çıkıyor. Ancak gümrük tarifelerinin arttırılması politikasından geri adım atmayan Trump'ın, Beyaz Saray Danışmanı Peter Navarro'dan destek aldığı bildiriliyor.

Son gelişme karşısında adeta sarsıntı geçiren Wall Street'teyse Dow Jones Sanayi Endeksi, 300 puan düşüş kaydetti. Gazete, Pekin'in Trump'ın bu hamlesine misilleme yapma olasılığının yüksek olduğunu, ancak Trump'ın, uygulama devreye girmeden bu son tehdidini geri çekebileceğini belirtiyor. Washington Post, Trump Yönetimi'nin Taleban'ın ateşkes ilan etmesi ve El Kaide'yi kınaması karşılığında Afganistan'dan binlerce askerini çekmeye hazırlandığını bildiriyor. Taleban'ın barış anlaşması müzakere etmek için doğrudan Afgan hükümetiyle muhatap olmasını öngören plan kapsamında Amerika'nın Afganistan'da şu anda 14 bin olan asker sayısını 8 ila 9 bine indirmesi bekleniyor. Habere göre plan, Taleban ve Trump Yönetimi'nin geçen yıl müzakereleri hızlandırması için atadığı Afganistan doğumlu Amerikalı diplomat Zalmay Halilzad arasında aylar süren görüşmeler sonucu şekilleniyor. Amerikalı yetkililer, Taleban'ın planı geciktirme olasılığına ve aşılması gereken büyük zorluklar olduğu uyarısına rağmen anlaşmanın Afganistan'da Eylül ayında yapılacak devlet başkanlığı seçimlerinden önce tamamlanabileceğinin sinyalini veriyor.

Öneri, Taleban'ın dürüstlüğünü sorgulayan bazı Amerikalı ve Afgan yetkililer tarafındansa şüpheyle karşılanıyor. Ancak bu plan, onaylandığı takdirde, 18 yıldır devam eden Afgan savaşının sona erdirilmesi yönünde atılan ve partilerüstü desteğe sahip olan en somut adımlardan biri olabilir. Zalmay Halilzad, Çarşamba günkü Twitter mesajında, Taleban'la bir sonraki görüşmeyi kısa süre içinde Katar'da yapmayı planladığını, Taleban'ın üzerine düşeni yerine getirmesi durumunda anlaşmanın nihai şeklini alabileceğini kaydetti. New York Times ise Demokrat Parti'nin 2020 seçimlerindeki başkan adaylığı yarışını önde götüren eski Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın bu konumunun, düzenlenen iki tur tartışma programından sonra tehlikeye girdiğini yazıyor. Gazete, tartışma programlarının Demokrat Parti ön seçimlerinin gidişatına açıklık kazandırmak yerine Biden'ın zaaflarını ön plana çıkardığını kaydediyor. Habere göre tek ortak amaçları Başkan Trump'ı mağlup etmek olan Demokrat Partili aday adayları arasındaki ideolojik farklılıklar, bu hafta ikincisi düzenlenen tartışma programlarıyla iyice gün yüzüne çıktı.