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2. Ahmed-i Hani Kültür, Sanat ve Turizm Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2018 17:49 | Son Güncelleme

Ağrı Valisi Elban: - "Ahmed-i Hani, çok iyi bir eğitimci ve 57 yıllık kısa ömrüne birçok eser sığdırmış, birçok insan yetiştirmiş ve bölgemiz insanına çok ama çok ciddi hizmetler etmiş bir isim" - AK Parti Ağrı Milletvekili Çelebi: - "Bizim bundan sonra teröre karşı sesimizin gür çıkması lazım. Buralara yatırımın gelmesi lazım"

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Ahmed-i Hani Kültür, Sanat ve Turizm Festivali başladı.

Ağrı Valiliği, Doğubayazıt Kaymakamlığı, Doğubayazıt Belediyesi ve Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) iş birliğiyle organize edilen festival kapsamında Ahmed-i Hani Türbesi'nin bulunduğu alanda mevlit okutuldu.

Katılımcılar, öğle namazının ardından İslam alimi Ahmed-i Hani'yi anmak için Türk bayraklarıyla tarihi İshak Paşa Sarayı'na yürüyüş yaptı.

Sarayın avlusundaki açılış programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Halk oyunları gösterisinin ardından konuşma yapan Ağrı Valisi Süleyman Elban, katılımcıların kentin üç önemli zirvesi Ağrı Dağı, İshak Paşa Sarayı ve Ahmed-i Hani'ye şahitlik ettiklerini söyledi.

Ahmed-i Hani'nin genç yaşlardan itibaren ilimde çok hızlı yükseldiğini belirten Elban, şunları kaydetti:

"Ahmed-i Hani, başta dini ilimler olmak üzere diğer ilimlerde de zirve isim haline gelmiş, edebiyat, şiir ve sanatta yine aynı şekilde temayüz etmiş bir şahsiyet. Yine bu bölgede 20'li yaşlardan itibaren sancak merkezinde katiplik mertebesine yükselmiş, aynı zamanda bürokrat bir şahsiyettir. Dolayısıyla Ahmed-i Hani dediğimizde manevi ikliminden, irfanından Said-i Nursi'nin istifade ettiği bir ilim, irfan insanı.

Öbür tarafta edebiyatta, şiirde zirve bir isim. Ahmed-i Hani, çok iyi bir eğitimci ve 57 yıllık kısa ömrüne birçok eser sığdırmış, birçok insan yetiştirmiş ve bölgemiz insanına çok ama çok ciddi hizmetler etmiş bir isim."

- "Teröre karşı sesimizin gür çıkması lazım"

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi de AK Parti hükümetlerinin İshak Paşa Sarayı'na önemli yatırımlar yaptığını söyledi.

Ağrılılar ve Doğubayazıtlıların artık teröre "Dur" demeleri gerektiğini anlatan Çelebi, şöyle konuştu:

"Eğer siz bu teröre 'Dur' diyemezseniz buraya gelenlerin belki seneye yarısı gelir ama biz terörün olmadığı, barış sürecinin olduğu dönemlere baktığımız zaman il genelini bir milyondan fazla turist ziyaret etmiştir. 24 Haziran gecesinde bir kişiyi burada elektrik direğine bağlayıp, kafasına bir kurşun sıkıp ve üzerine bir not bırakıp gidenler var. Bizim bunlara 'Dur' dememiz lazım. Ağrı, Doğubayazıt halkı kadim halktır.

Bizim bundan sonra teröre karşı sesimizin gür çıkması lazım. Buralara yatırımın gelmesi lazım."

Çelebi, "Kendi bölgemize sahip çıkmamız lazım. Burası Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bakiyesidir. Bizim bu topraklarda kimseye vereceğimiz bir çakıl taşımız yoktur ama bu topraklarda büyütebileceğimiz gençlerimiz var." diye konuştu.

Açılış sonrası ney dinletisinin ardından stantları gezen Vali Elban ve beraberindekiler, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Doğubayazıt Meslek Yüksekokulunda 5 ülkeden 71 akademisyenin yer aldığı 2. Uluslararası Ahmed-i Hani Sempozyumu'na katıldı.

Festivale Doğubayazıt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zafer Engin, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, kurum müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlar da katıldı.

Festival, yarın çeşitli etkinliklerle sürecek.

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"Ahmed-i Hani Kültür Sanat ve Turizm Festivali" Ağrı Ağrı Valisi Süleyman Elban AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi Doğubayazıt İshakpaşa Sarayı

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