2. Ahmed-i Hani Kültür, Sanat ve Turizm Festivali

"Ahmed-i Hani, başta dini ilimler olmak üzere diğer ilimlerde de zirve isim haline gelmiş, edebiyat, şiir ve sanatta yine aynı şekilde temayüz etmiş bir şahsiyet. Yine bu bölgede 20'li yaşlardan itibaren sancak merkezinde katiplik mertebesine yükselmiş, aynı zamanda bürokrat bir şahsiyettir. Dolayısıyla Ahmed-i Hani dediğimizde manevi ikliminden, irfanından Said-i Nursi'nin istifade ettiği bir ilim, irfan insanı.

Ahmed-i Hani'nin genç yaşlardan itibaren ilimde çok hızlı yükseldiğini belirten Elban, şunları kaydetti:

Halk oyunları gösterisinin ardından konuşma yapan Ağrı Valisi Süleyman Elban, katılımcıların kentin üç önemli zirvesi Ağrı Dağı, İshak Paşa Sarayı ve Ahmed-i Hani'ye şahitlik ettiklerini söyledi.

Sarayın avlusundaki açılış programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Katılımcılar, öğle namazının ardından İslam alimi Ahmed-i Hani'yi anmak için Türk bayraklarıyla tarihi İshak Paşa Sarayı'na yürüyüş yaptı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Ahmed-i Hani Kültür, Sanat ve Turizm Festivali başladı.

Bizim bundan sonra teröre karşı sesimizin gür çıkması lazım. Buralara yatırımın gelmesi lazım."

"Eğer siz bu teröre 'Dur' diyemezseniz buraya gelenlerin belki seneye yarısı gelir ama biz terörün olmadığı, barış sürecinin olduğu dönemlere baktığımız zaman il genelini bir milyondan fazla turist ziyaret etmiştir. 24 Haziran gecesinde bir kişiyi burada elektrik direğine bağlayıp, kafasına bir kurşun sıkıp ve üzerine bir not bırakıp gidenler var. Bizim bunlara 'Dur' dememiz lazım. Ağrı, Doğubayazıt halkı kadim halktır.

Ağrılılar ve Doğubayazıtlıların artık teröre "Dur" demeleri gerektiğini anlatan Çelebi, şöyle konuştu:

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi de AK Parti hükümetlerinin İshak Paşa Sarayı'na önemli yatırımlar yaptığını söyledi.

Öbür tarafta edebiyatta, şiirde zirve bir isim. Ahmed-i Hani, çok iyi bir eğitimci ve 57 yıllık kısa ömrüne birçok eser sığdırmış, birçok insan yetiştirmiş ve bölgemiz insanına çok ama çok ciddi hizmetler etmiş bir isim."

Çelebi, "Kendi bölgemize sahip çıkmamız lazım. Burası Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bakiyesidir. Bizim bu topraklarda kimseye vereceğimiz bir çakıl taşımız yoktur ama bu topraklarda büyütebileceğimiz gençlerimiz var." diye konuştu.

Açılış sonrası ney dinletisinin ardından stantları gezen Vali Elban ve beraberindekiler, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Doğubayazıt Meslek Yüksekokulunda 5 ülkeden 71 akademisyenin yer aldığı 2. Uluslararası Ahmed-i Hani Sempozyumu'na katıldı.

Festivale Doğubayazıt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zafer Engin, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, kurum müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlar da katıldı.

Festival, yarın çeşitli etkinliklerle sürecek.

