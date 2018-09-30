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2. Ahmed-i Hani Kültür Sanat ve Turizm Festivali sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 20:58 | Son Güncelleme

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen festival, tarihi İshak Paşa Sarayı'ndaki renkli etkinliklerle sona erdi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen 2. Ahmed-i Hani Kültür Sanat ve Turizm Festivali sona erdi.

Ağrı Valiliği, Doğubayazıt Kaymakamlığı, Doğubayazıt Belediyesi ve Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) işbirliğiyle gerçekleştirilen festivalin son gününde, tarihi İshak Paşa Sarayı'nda çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Sarayı dolduran katılımcılar, ikinci avluda gün boyu açık kalan kültür ve el sanatları stantlarını gezdi.

Festivalin öğleden sonraki bölümünde ise birinci avluda AİÇÜ öğrencilerinden oluşan müzik grubu sahne aldı.

Daha sonra sahne alan dengbejler ise kendilerine has üsluplarıyla seslendirdikleri yöresel türkülerle katılımcıların büyük beğenisini kazandı.

Festivale ailesiyle Iğdır'dan katılan Yaşar İldem, İshak Paşa Sarayı'ndaki festivalin çok renkli geçtiğini söyledi.

Aslen Doğubayazıtlı olduğunu ama uzun yıllardır Iğdır'da yaşadığını anlatan İldem, "Geçen sene de festival için ailemle buraya gelmiştim. Özellikle İshak Paşa Sarayı'nda düzenlenmiş olması çok iyi bence. Gerçekten çok renkli bir festival oldu. Doğubayazıt Kaymakamımız Zafer Engin'e ve festivalde emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz." diye konuştu.

Doğubayazıt’ta öğretmenlik yapan Selva Enes ise festivalle İshak Paşa Sarayı'na olan ilginin daha da arttığını savundu.

Festivalin, etkinliklerle dolu dolu geçtiğini vurgulayan Enes, şöyle konuştu:

"Eğlenceli gösteriler vardı. Halk oyunları gösterileri, bu yörelere ait türküler ve konserler gerçekten çok güzeldi. Bugün festivalin kapanış günü. Bizim için de iki günlük güzel bir değişiklik oldu. Ayrıca ilçe merkezinden festival alanına ücretsiz servisler olması katılımın oldukça yoğun olmasını sağladı."

2. Ahmed-i Hani Kültür Sanat ve Turizm Festivali, dengbej sanatçılarına teşekkür plaketi sunulmasıyla son buldu.

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