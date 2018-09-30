2. Ahmed-i Hani Kültür Sanat ve Turizm Festivali sona erdi

Aslen Doğubayazıtlı olduğunu ama uzun yıllardır Iğdır'da yaşadığını anlatan İldem, "Geçen sene de festival için ailemle buraya gelmiştim. Özellikle İshak Paşa Sarayı'nda düzenlenmiş olması çok iyi bence. Gerçekten çok renkli bir festival oldu. Doğubayazıt Kaymakamımız Zafer Engin'e ve festivalde emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz." diye konuştu.

Daha sonra sahne alan dengbejler ise kendilerine has üsluplarıyla seslendirdikleri yöresel türkülerle katılımcıların büyük beğenisini kazandı.

Doğubayazıt’ta öğretmenlik yapan Selva Enes ise festivalle İshak Paşa Sarayı'na olan ilginin daha da arttığını savundu.

Festivalin, etkinliklerle dolu dolu geçtiğini vurgulayan Enes, şöyle konuştu:

"Eğlenceli gösteriler vardı. Halk oyunları gösterileri, bu yörelere ait türküler ve konserler gerçekten çok güzeldi. Bugün festivalin kapanış günü. Bizim için de iki günlük güzel bir değişiklik oldu. Ayrıca ilçe merkezinden festival alanına ücretsiz servisler olması katılımın oldukça yoğun olmasını sağladı."

2. Ahmed-i Hani Kültür Sanat ve Turizm Festivali, dengbej sanatçılarına teşekkür plaketi sunulmasıyla son buldu.

