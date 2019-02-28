HABER

2 akrabasını yaralayıp kaçan sürücü, polis kovalamacasıyla yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.02.2019 14:01 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde babasına ait otomobili gizlice aldıktan sonra geldiği ilçe merkezinde park halindeki otomobillere çarpıp, 2 akrabasını da bıçakla yaralayıp kaçan ehliyetsiz sürücü, polisin sıkı takibiyle yakalandı.Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı İğde Mahallesi’nde ikamet eden 19 yaşındaki F.P., isimli genç, ablasının adına kayıtlı olan ve babasının kullandığı 46 ED 208 plakalı otomobili, gizlice alıp gezmek için şehir merkezine gitti.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde babasına ait otomobili gizlice aldıktan sonra geldiği ilçe merkezinde park halindeki otomobillere çarpıp, 2 akrabasını da bıçakla yaralayıp kaçan ehliyetsiz sürücü, polisin sıkı takibiyle yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı İğde Mahallesi’nde ikamet eden 19 yaşındaki F.P., isimli genç, ablasının adına kayıtlı olan ve babasının kullandığı 46 ED 208 plakalı otomobili, gizlice alıp gezmek için şehir merkezine gitti. Ehliyeti olmayan oğlunun arabayla gittiğini öğrenen baba S.P., akrabaları U.E. ve H.M.T. ile birlikte ilçe merkezine gelerek oğlunu aramaya başladı. Otomobilini, Ahmet Karacabey Caddesi’nde fark eden baba S.P., akrabaları ile birlikte oğlunu araçtan indirmek istedi. Bu sırada çıkan tartışmada, sürücü F.P., yanındaki bıçakla akrabaları U.E. ve H.M.T.’yi yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Durumun polise bildirilmesi üzerine çok sayıda sivil ve resmi polis aracı, ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin peşine düştü. İlçe merkezindeki cadde ve sokaklarda süren kovalamaca, sürücünün otomobilini Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarındaki bir akaryakıt istasyonuna terk edip kaçması ile son buldu.
Aracı, bırakarak yaya olarak kaçan sürücü F.P., polis tarafından kovalama sonucu yakalandı. Yaraladığı 2 akrabası ise, Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Devlet hastanesinde büyük skandal! Bir anda ekrana öyle görüntüler yansıdı ki... Devlet hastanesinde büyük skandal! Bir anda ekrana öyle görüntüler yansıdı ki...
Polis üniforması giyip, kurusıkıyla parkta dolaşırken gözaltına alındıPolis üniforması giyip, kurusıkıyla parkta dolaşırken gözaltına alındı
Bebek bezi yüklü kamyon devrildi, sürücü ağır yaralıBebek bezi yüklü kamyon devrildi, sürücü ağır yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acısını sosyal medyadan duyurdu: Canımı kaybettim

Acısını sosyal medyadan duyurdu: Canımı kaybettim

Merkez Bankası'ndan gizlice 8 ton altın çıkarıldı iddiası

Merkez Bankası'ndan gizlice 8 ton altın çıkarıldı iddiası

CHP'den anket açıklaması: İstanbul, Ankara, İzmir...

CHP'den anket açıklaması: İstanbul, Ankara, İzmir...

Resmi Gazete'de yayımlandı, 30 yıl hapis cezası geliyor

Resmi Gazete'de yayımlandı, 30 yıl hapis cezası geliyor

Ankara'da restorana silahlı saldırı

Ankara'da restorana silahlı saldırı

Pakistan hava sahasındaki sessizlik radara da yansıdı

Pakistan hava sahasındaki sessizlik radara da yansıdı

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Eşi yokken evine gelen adamı av tüfeğiyle öldürdü

Eşi yokken evine gelen adamı av tüfeğiyle öldürdü

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp taciz etti

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var, söylenti vardı...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Sipariş kolilerinden 300 bin lira çıktı! Gözlerine inanamadı

Sipariş kolilerinden çıktı! Gözlerine inanamadı

Sivas’ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

Sivas’ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.