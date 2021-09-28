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2 Amerikalı kardeşin ülkelerine dönmesine 3 yıl sonra izin veren Çin'e 'rehine diplomasisi' suçlaması

28.09.2021 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

3 yıldır Çin'den ayrılmalarına izin verilmeyen 2 Amerikalı kardeşin, ülkelerine dönmelerine izin verildi. Kardeşlerin serbest bırakılması ile Huawei'nin üst düzey yöneticisi Meng Wanzhou'nun serbest bırakılması benzer zamanlarda gerçekleşti. Çin daha önce de sıradan vatandaşları pazarlık unsuru olarak kullanarak, "rehine diplomasisi" yürütmekle suçlanmıştı.

2 Amerikalı kardeşin ülkelerine dönmesine 3 yıl sonra izin veren Çin'e 'rehine diplomasisi' suçlaması

3 yıldır Çin'den ayrılmalarına izin verilmeyen 2 Çin kökenli Amerikalı kardeşin, ülkelerine dönmelerine izin verildi.

Cynthia ve Victor Liu'nun, anneleri ile birlikte geldikleri Çin'de, "ekonomik suçlar" işledikleri iddia ediliyordu.

Ülkeden ayrılmalarına izin verilmeyen kardeşler ise Çinli yetkililerin, babalarına ulaşmak için kendilerini kullandığını savundu.

ABD medyası karşılıklı serbest bırakmaların aynı hafta gerçekleşmiş olmasına dikkat çekiyor.

Çin'in Liu kardeşler ile ajanlık suçlaması ile ülkeden tutulan Kanada vatandaşları Michael Spavor ve Michael Kovrig'i serbest bırakması ile, Huawei'nin üst düzey yöneticisi Meng Wanzhou'nun serbest bırakılması eş zamanlı olarak gerçekleşti.

Çin daha önce de sıradan vatandaşları pazarlık unsuru olarak kullanarak, "rehine diplomasisi" yürütmekle suçlanmıştı. Pekin bu suçlamayı reddediyor.

Cynthia ve Victor Liu'nun ülkeye dönüşü ile ilgili açıklama yapan ABD senatörleri Edward Markey ve Elizabeth Warren, kardeşlerin "Çin hükümetinin pençelerinde geçen 3 yıl sonunda" ülkeye döndüklerini açıkladı.

Huawei yöneticisinin serbest bırakılması

Açıklamada, kardeşlerin annesi ABD vatandaşı Sandra Han'ın halen Çin'de gözaltında olduğu da kaydedildi. İki senatör, ABD hükümeti ile çalışarak, annenin de serbest bırakılmasını sağlamaya çalıştıklarını belirtti.

ABD ve Kanada vatandaşları ile benzer zamanlarda serbest bırakılan, Huawei'nin üst düzey yöneticisi Meng Wanzhou hakkında, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delme, yolsuzluk ve teknoloji hırsızlığı gibi suçlamalar bulunuyordu.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Meng'in serbest bırakılması ile sonuçlanan süreçte, ABD Adalet Bakanlığı yetkililerinin "bağımsız bir şekilde karar alarak", Kanadalı mevkidaşları ile anlaşma yaptığını söyledi.

Meng Wanzhou

Liu kardeşler ve anneleri nasıl gözaltına alındı?

Liu kardeşler, 2018 yılında Çin'de yaşayan aile üyelerini ziyaret etmek için bu ülkeye seyahat etti. 27 yaşındaki Cynthia danışman olarak çalışıyordu, erkek kardeşi 19 yaşındaki Victor ise üniversite öğrencisiydi.

Kardeşler, annelerinin gözaltına alınması sonrası "siyah cezaevi" adı verilen gizli bir merkeze götürüldüğünü söyledi.

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan o dönem yapılan açıklamada, anne ve iki çocuğunu hedef alan yaptırımların, "ekonomik suç işlediklerinden şüphelenildiği için" gerçekleştirildi kaydedildi.

Aynı zamanda Çin vatandaşı olan kardeşler, New York Times gazetesine verdikleri röportajda, Çinli yetkililerin babalarına ulaşmak için kendilerini kullandığını savundu.

Çin'de devlet bankasında yönetici olarak çalışan baba Liu Changming, hakkında yolsuzluk suçlaması bulunuyor. Baba, 2012 yılında ailesi ile ilişkisini kestiğini açıkladı.

China Daily isimli yayın organında yer alan haberlere göre, 2007 yılında ülkeden kaçan Liu Changming, Çin'in en çok aranan 100 kişi listesinde yer alıyor.

Liu kardeşlerin annesi Sandra Han'ın, Amerika'da milyonlarca dolar değerinde bir emlak şirketi yönettiği bildiriliyor.

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