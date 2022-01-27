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2 apartman boşaltıldı! Balıkesir'de hareketli gece

27.01.2022 02:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir’in Karesi ilçesinde bir inşaatın temel kazısı esnasında meydana gelen toprak kayması dolayısı ile inşaatın yanında bulunan 2 apartman tedbiren boşaltıldı.

2 apartman boşaltıldı! Balıkesir'de hareketli gece

Balıkesir’de eski vali konağı alanı olarak bilinen noktada devam eden temel kazı çalışması esnasında toprak kayması meydana geldi, yan tarafda bulunan 2 apartmanda 17 hane tedbiden boşaltıldı.

Olay yerine AFAD müdürlüğü yetkilileri ve Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan geldi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alınırken yapılan ilk incelemelerde toprak kaymasının binaları çok etkilemediği ancak tedbiren de olsa ailelerin bu gecelik otellere yerleştirilmesi karar verildi.

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"YAPIM ALANI GENİŞ"

Gazetecilere olay yerinde açıklamalarda bulunan Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan şu ifadeleri kullandı:

"Şu an Atatürk mahallesi eski vali konağı yediğimiz yerdeyiz. Bu eski vali konağında gördüğünüz gibi hafriyat çalışması yapılıyor bu hafriyat çalışması esnasında yandaki tabi kaldırımın olduğu yere kadar inşaat alanı yani yapım alanı geniş tabi onu açmaları gerekiyorlardı. Ama orda bir su patlağıyla ilgili bi su kaçağından kaynaklanan toprağın suyu aşağı bırakmasından kaynaklanan bi toprak kayması oluştu.

Elektrikleri kestik, doğalgazı da çağırdık onlarında kesim işlemleriyle ilgi bilgi verdik. Şuan için yapılabilecekleri yaptığımızı düşünüyoruz artık sabah inşallah en kısa zamanda hem ilk dolgu yapıp ondan sonra da imalatı yaparız. Kalan vatandaşlarımıza da, iş yerine ve iş yeri sahibine de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Balıkesir emniyet müdürlüğüne bağlı birimlerde her iki apartmanın önünde sabaha kadar nöbet tutarak herhangi bir hırsızlık meydanına gelmesine önüne geçti (İHA)

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