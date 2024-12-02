2 Aralık Pazartesi (Bu akşam) hangi diziler var? ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, TRT1 ve Now TV Yayın Akışı

Pazartesi akşamları, televizyon ekranlarında birbirinden heyecanlı diziler ve popüler filmlerle dolu bir yayın akışı sunuyor. 2 Aralık Pazartesi akşamı, reyting rekorları kıran diziler ve merakla beklenen filmler izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. "Bu akşam hangi diziler var?" veya "2 Aralık Pazartesi hangi diziler yayınlanıyor?" diye merak edenler için ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, Now TV ve TRT1 gibi popüler kanalların detaylı yayın akışını sizin için derledik.

İşte 2 Aralık Pazartesi günü ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, Now TV ve TRT1’in güncel yayın akışları ve dizi saatleri! Kaçırmak istemediğiniz programlar için rehberiniz hazır.

PAZARTESİ AKŞAMI (BUGÜN) HANGİ DİZİLER VAR?

Bu akşam Show TV'de erken final kararı alınan Kalpazan dizisi var.

Kanal D'de ise son dönemin hit dizisi Uzak Şehir yer alacak.

Now TV ise Kızıl Goncalar yeni bölümle yer alacak.

2 ARALIK 2024 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI BİLGİSİ

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00

Afili Aşk

09:00

Neler Oluyor Hayatta?

11:15

Uzak Şehir

13:00

Gelinim Mutfakta

16:00

Arka Sokaklar

18:30

Kanal D Ana Haber

20:00

Uzak Şehir-Yeni Bölüm

00:15

Annem Ankara-Tekrar

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00

Bu Sabah

10:00

12:30

Gelin Evi

15:00

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45

Show Ana Haber

20:00

Kalpazan-Yeni Bölüm

00:15

Deha-Tekrar

02:45

Bahar-Tekrar

NOW YAYIN AKIŞI

07.30

İlk Bakış

08.00

İlker Karagöz ile Çalar Saat

10.45

Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30

Aşk Evlilik Boşanma

13.30

En Hamarat Benim

16.30

Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19.00

Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20.00

Kızıl Goncalar-Yeni Bölüm

00.00

Aşk Evlilik Boşanma

ATV YAYIN AKIŞI

08: 00

Kahvaltı Haberleri

10: 00

Müge Anlı ile Tatlı Sert

13: 00

atv Gün Ortası

14: 00

Sen Anlat Karadeniz

16: 00

Esra Erol’da

19: 00

atv Ana Haber

20: 00

G.I. Joe: Snake Eyes TV’de İlk / Yabancı Sinema

22: 30

Bloodshot: Durdurulamaz Güç / Yabancı Sinema

00: 40

Bloodshot: Durdurulamaz Güç / Yabancı Sinema

TRT YAYIN AKIŞI

10.30

Alişan İle Hayata Gülümse

13.15

Seksenler

14.30

Masumlar Apartmanı

17.45

Lingo Türkiye

19.00

Ana Haber

19.55

İddiaların Aksine

20.00

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

00.15

Teşkilat

STAR YAYIN AKIŞI

07:00

Güne Başlarken

09:45

Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00

Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15

Söz

19:00

Star Haber

20:00

Kibar Feyzo

21:50

Yerli Dizi Tekrar / Sinema

00:30

Erkenci Kuş

TV8 YAYIN AKIŞI

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