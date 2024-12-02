2 Aralık Pazartesi (Bu akşam) hangi diziler var? ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, TRT1 ve Now TV Yayın Akışı

Pazartesi akşamları, televizyon ekranlarında birbirinden heyecanlı diziler ve popüler filmlerle dolu bir yayın akışı sunuyor. 2 Aralık Pazartesi akşamı, reyting rekorları kıran diziler ve merakla beklenen filmler izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. "Bu akşam hangi diziler var?" veya "2 Aralık Pazartesi hangi diziler yayınlanıyor?" diye merak edenler için ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, Now TV ve TRT1 gibi popüler kanalların detaylı yayın akışını sizin için derledik.
İşte 2 Aralık Pazartesi günü ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, Now TV ve TRT1’in güncel yayın akışları ve dizi saatleri! Kaçırmak istemediğiniz programlar için rehberiniz hazır.
Bu akşam Show TV'de erken final kararı alınan Kalpazan dizisi var.
Kanal D'de ise son dönemin hit dizisi Uzak Şehir yer alacak.
Now TV ise Kızıl Goncalar yeni bölümle yer alacak.
2 ARALIK 2024 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI BİLGİSİ
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00
Afili Aşk
09:00
Neler Oluyor Hayatta?
11:15
Uzak Şehir
13:00
Gelinim Mutfakta
16:00
Arka Sokaklar
18:30
Kanal D Ana Haber
20:00
Uzak Şehir-Yeni Bölüm
00:15
Annem Ankara-Tekrar
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00
Bu Sabah
10:00
12:30
Gelin Evi
15:00
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45
Show Ana Haber
20:00
Kalpazan-Yeni Bölüm
00:15
Deha-Tekrar
02:45
Bahar-Tekrar
NOW YAYIN AKIŞI
07.30
İlk Bakış
08.00
İlker Karagöz ile Çalar Saat
10.45
Çağla ile Yeni Bir Gün
12.30
Aşk Evlilik Boşanma
13.30
En Hamarat Benim
16.30
Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19.00
Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20.00
Kızıl Goncalar-Yeni Bölüm
00.00
Aşk Evlilik Boşanma
ATV YAYIN AKIŞI
08: 00
Kahvaltı Haberleri
10: 00
Müge Anlı ile Tatlı Sert
13: 00
atv Gün Ortası
14: 00
Sen Anlat Karadeniz
16: 00
Esra Erol’da
19: 00
atv Ana Haber
20: 00
G.I. Joe: Snake Eyes TV’de İlk / Yabancı Sinema
22: 30
Bloodshot: Durdurulamaz Güç / Yabancı Sinema
00: 40
Bloodshot: Durdurulamaz Güç / Yabancı Sinema
TRT YAYIN AKIŞI
10.30
Alişan İle Hayata Gülümse
13.15
Seksenler
14.30
Masumlar Apartmanı
17.45
Lingo Türkiye
19.00
Ana Haber
19.55
İddiaların Aksine
20.00
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
00.15
Teşkilat
STAR YAYIN AKIŞI
07:00
Güne Başlarken
09:45
Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00
Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15
Söz
19:00
Star Haber
20:00
Kibar Feyzo
21:50
Yerli Dizi Tekrar / Sinema
00:30
Erkenci Kuş
TV8 YAYIN AKIŞI
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