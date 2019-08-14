2 arkadaş 1 gün arayla intihar etti

Malik GÖDELİNER/POZANTI (Adana), (DHA) - ADANA'nın Pozantı ilçesinde oturan 2 arkadaş, 1 gün arayla yaşamlarına son verdi.

Eskikonacık Mahallesi'nde oturan Özhan A. (23), dün akşam saatlerinde, evde kimsenin bulunmadığı sırada pompalı tüfeği başına ateşledi. Olay yerinde yaşamını yitiren Özhan A.'nın cenazesi, yapılan otopsinin ardından bugün mahalle mezarlığında gözyaşları içinde toprağa verildi.

Özhan A.'nın toprağa verilmesinden kısa süre sonra, onun arkadaşı olan, Karayolları'nda işçi olarak çalışan Emre Y. de (30) pompalı tüfekle başına ateş etti. Emre Y.'nin cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

2 arkadaşın peş peşe intihar etmesi, ilçede büyük üzüntüye neden oldu. Polis, 2 intiharla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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