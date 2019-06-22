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2 arkadaş aynı gün hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 22.06.2019 08:59 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde uyuşturucu madde kullandıkları iddia edilen 2 arkadaş, aynı gün hayatını kaybetti.Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Körfez Mahallesi Yüce Rıfat Sokak’ta bulunan bir evde yaşayan Ş.D.K.’dan haber alamayan arladaşları şüphelenerek evine gitti.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde uyuşturucu madde kullandıkları iddia edilen 2 arkadaş, aynı gün hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Körfez Mahallesi Yüce Rıfat Sokak’ta bulunan bir evde yaşayan Ş.D.K.’dan haber alamayan arladaşları şüphelenerek evine gitti. Eve giren arkadaşları Ş.D.K.’yı evde ölü buldu. Körfez. Ahallesi Şeyit Ali Sokak’ta yaşayan ve Ş.D.K. ile arkadaş olan B.S.’de aynı gün evinde fenalaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan B.S. hastaneye kaldırıldı.
Kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan B.S. hayatını kaybetti. Polis ekipleri 2 arkadaşın ölümünün aydınlatılması için inceleme başlatırken, hayatını kaybeden B.S. ve Ş.D.K.’nın uyuşturucu madde kullandıkları iddia edildi.

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