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2 arkadaş otomobilin altından kalmaktan son anda kurtuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 23:46 | Son Güncelleme

Ankara’nın Sincan ilçesinde kaldırımda yürüyen iki arkadaş, otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.Olay, dün öğle saatlerinde Ankara’nın Sincan ilçesi Topçu Mahallesi 1512.

Ankara’nın Sincan ilçesinde kaldırımda yürüyen iki arkadaş, otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Olay, dün öğle saatlerinde Ankara’nın Sincan ilçesi Topçu Mahallesi 1512. Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kaldırımda yürüyen iki arkadaş, ıslak zemin nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kayan otomobil daha sonra kendi etrafında dönerek yol kenarında bulunan işaret levhasının direğine çarptı.
Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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