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2 arkadaşın ağır yaralandığı motosiklet kazası kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 12:08 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletteki 2 arkadaş ağır yaralandı.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletteki 2 arkadaş ağır yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaza, Ertuğrulgazi Mahallesi Hamzabey Caddesi üzerinde yaşandı. Resul Erensayın (17) yönetimindeki plakasız motosiklet, karşı yönden gelip aniden sokağa girmek için manevra yapan Davut Bilican (61) yönetimindeki 16 P 3259 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ile arkasında oturan arkadaşı Eren Çağrı (15), yola düşerek ağır yaralandı. Sürüklenen motosiklet de park halindeki 16 LMP 01 plakalı minibüsün altına girdi.
2 arkadaşın yakınları, kazayı duyup olay yerine gelince, otomobil sürücüsü korkuyla bir süre olay yerinden uzaklaştı. Yaralılar ihbarla gelen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. İki arkadaşın hayati tehlileri bulunduğu öğrenildi. Kaza anı, bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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