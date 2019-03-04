İSTANBUL (AA) - Geçen yıl eylül ayında ilk kez gerçekleştirilen "Artweeks @Akaretler" yarın açılacak.

Akaretler'de 6 farklı binada yerli ve yabancı sanatçıların eserlerine yer verilecek etkinliğin ön izlemesi yapıldı.

Bilgili Holding'in iş birliği ve desteğiyle düzenlenen etkinliğin organizatörü Sabiha Kurtulmuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sadece koleksiyoncu ve sanatçıların değil halkın da katılımını önemsediklerini söyledi.

Projenin fikrinin Serdar Bilgili'den çıktığını aktaran Kurtulmuş, "Kendisi hem yakın dostum hem de koleksiyoncum. Daha önce Bodrum’da 'Artweekend' etkinliği yapmıştık. Bu konsepti yine yazlık yerlerde sürdürelim diye konuşurken, buradaki mekanların müsaitliği konuşuldu ve Serdar, 'Burada yapalım.' dedi. Bir ay içerisinde Öner Kocabeyoğlu ile ve 9 koleksiyoncudan oluşan bir grupla paylaştım. Çok hızlı organize olduk ve ilkini gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, ilk etkinliğin çok gezildiğini belirterek, "Aslında bunun bir periyodu yok. Binalar müsait olduğu sürece burada farklı projelerle geliştirmek istiyoruz bu konsepti. Dolayısıyla bir yılda ikincisi gerçekleşmiş oluyor. Fuar gibi senede bir yapılan bir şey değil. İlkinde sanatçı sergisi, koleksiyoncu ve galericiler vardı. Bu sefer küratörler de katıldı." diye konuştu.