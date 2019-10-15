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2 asker şehit oldu, 7 asker yaralandı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2019 16:40 | Son Güncelleme

YARALI ASKER ŞEHİT OLDU Milli Savunma Bakanlığı, Münbiç bölgesinden teröristler tarafından yapılan havan ve topçu ateşinde yaralanan askerin de kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurdu.

YARALI ASKER ŞEHİT OLDU
Milli Savunma Bakanlığı, Münbiç bölgesinden teröristler tarafından yapılan havan ve topçu ateşinde yaralanan askerin de kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "15 Ekim 2019 tarihinde Münbiç bölgesinden teröristler tarafından yapılan havan ve topçu ateşi neticesinde yaralanan 1 kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

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