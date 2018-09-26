2 askeri şehit eden 2 terörist daha Suriye'de yakalanıp, tutuklandı

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesindeki teröristlere yönelik düzenlenen 'Zeytin Dalı Harekâtı'nda, Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ile Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nı şehit eden 2 terörist daha Suriye'de yakalanıp, tutuklandı. Soruşturma kapsamında daha önce de 9 terörist tutuklanmıştı.

'Zeytin Dalı Harekâtı'nın 4'üncü günü olan 23 Ocak'ta, Ömeruşağı köyü bölgesinde çıkan çatışmada, Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı şehit oldu. Şehit askerlerden Üsteğmen Usta'nın naaşı, teröristler tarafından kaçırıldı. Şehit askerlerin naaşları, yaklaşık 2 ay sonra teröristlerden temizlenen bölgede bulunarak, getirildikleri Kayseri ve Ankara'da toprağa verildi. Askerler Oğuz Kaan Usta ile Mehmet Muratdağı'nın şehit edilmesi ve Usta'nın naaşının kaçırılması olayına karışan 9 terörist, Afrin'e bağlı Raco beldesinde, jandarma ve MİT'in düzenlediği operasyonla yakalandı. Türkiye'ye getirilen teröristler, Hatay İl Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgularının ardından 18 Eylül'de sevk edildikleri nöbetçi Hatay 2'nci Sulh Ceza Hâkimliği'nce tutuklandı.

2 TERÖRİST DAHA YAKALANDI

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı, Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ile Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın şehit edilmesi nedeniyle sürdürülen soruşturma kapsamında, eyleme katıldığı iddia edilen 2 şüphelinin daha Afrin/Raco bölgesinde yakalandığını açıkladı. Başsavcı Ahmet Ataman tarafından yapılan yazılı açıklamada, 22 Eylül'de Türkiye'ye getirilen şüpheliler R.B.A. ve R.H.M.'nin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadelerinin alındığı bildirildi. Açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma kapsamında elde edilen deliller dikkate alınarak 'silahlı terör örgütü üyesi olmak, kasten öldürmek ve devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak' suçlarından Hatay 1'inci Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edilen 2 şüpheli, 26 Eylül'de tutuklanmıştır" denildi.

2 şüphelinin daha tutuklanmasıyla soruşturmadaki tutuklu sayısı 11'e yükselmiş oldu.

