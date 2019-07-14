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2 ay önce Habur Çayı’nda kaybolmuştu, cansız bedenine ulaşıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.07.2019 13:35 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde, 10 Mayıs’ta Habur Çayı’na düşüp kaybolan Recep Argan’ın cansız bedenine ulaşıldı.Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Sinekli Meydan köy yolu üzerindeki köprüden Habur Çayı’na düşen ve suya kapılarak kaybolan Recep Argan için polis ve vatandaşlar tarafından arama çalışması başlatılmıştı.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde, 10 Mayıs’ta Habur Çayı’na düşüp kaybolan Recep Argan’ın cansız bedenine ulaşıldı.
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Sinekli Meydan köy yolu üzerindeki köprüden Habur Çayı’na düşen ve suya kapılarak kaybolan Recep Argan için polis ve vatandaşlar tarafından arama çalışması başlatılmıştı. Bir süre devam eden çalışmalarda Argan’a ulaşamayan ekipler, arama kurtarma çalışmalarına ara vermişti.
Dün akşam saatlerinde Beytüşşebap İlçe Belediyesinden yapılan anonsla, Habur Çayı’nın debisinin azaldığı ve bunun üzerine arama çalışmalarına tekrar başlanacağı bildirildi. Arama kurtarma ekiplerinin sabah saatlerinde başlattığı çalışma sonucu Argan’ın cansız bedeni, ilçe merkezine yakın bir yerde taşların arasına sıkışmış bir halde bulundu. Argan’ın cansız bedeni bulunduğu yerden çıkarılarak otopsi yapılmak üzere Şırnak’a gönderildi.
Olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.

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