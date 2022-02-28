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  4. 2 ay önce taşındıkları ev harabeye döndü! Bomba gibi patladı

2 ay önce taşındıkları ev harabeye döndü! Bomba gibi patladı

28.02.2022 19:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde mutfak tüpünden sızan gazın sıkışması sonucu meydana gelen patlamada evin duvarları yıkıldı, çatısında çökmeye geldi. Harabeye dönen evde bulunan ve patlamanın etkisiyle vücudunda yanıklar oluşan kadın, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Çiftin yaklaşık 2 ay önce evi kiraladıkları öğrenildi.

2 ay önce taşındıkları ev harabeye döndü! Bomba gibi patladı

Olay, Pamukkale ilçesi Pınarkent Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; İsmet Atmaca’ya ait evi iki ay önce kiralayan Esma A. ve Muhammet A. çifti, yeni eşyalar alarak evlerine yerleşti. Sabah saatlerinde Muhammet A.’yı işe gitmek için yolcu eden Esma A. evdeyken, tüpten sızan gazın sıkışması sonucu bir anda bomba gibi patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle vücudunda yanıklar oluşarak yere yığılan Esma A.’nın yardımına sesi duyan çevredeki komşuları yetişti.

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İLK MÜDAHALENİN ARDINDAN HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, ağır yaralı olan Esma A.’ya yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Evde çalışmalarını gerçekleştiren itfaiye ekipleri, tüpü kontrol amaçlı dışarı aldı. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin evde yapmış olduğu incelemenin ardından, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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"SANKİ BİR BOMBA PATLADI"

Patlamanın çok şiddetli olduğunu ve yardıma koştuklarını belirten Ahmet Karaobalı, "Ben evdeydim, bir anda patlama sesi duydum. Ben zannettim ki kamyon boşluğa uçtu. Yada anayolda kaza oldu sandım. Sonra balkona çıktığım anda yan taraftaki evden dumanlar yükseldiğini gördüm. Hemen koştuk geldik, aşağıdan kadını yaralı olarak dışarı çıkardıklarını gördüm. Hemen 112’yi aradım ambulans, itfaiye çağırdım onlar geldi. Ev harabeye dönmüş vaziyette, içeride kadından başka insan yok, onu da yaralı olarak ambulansa teslim ettik gönderdik. Çok şiddetliydi, sanki bir bomba patladı" dedi.

Öte yandan; gazın sıkışması sonucu meydana gelen patlamada yaralanan Esma A.’nın tedavisinin sürdüğü öğrenildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
patlama Denizli
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