‘2 Ay Öncesine Göre Daha İyi Bir Yerdeyiz’

ABD’de Corona virüsü salgınıyla mücadele çabalarına liderlik eden Başkan Yardımcısı Mike Pence, yaklaşık iki ay sonra ilk kez basın toplantısı düzenledi. Bazı eyaletlerde vakaların artış göstermesine rağmen iyimser konuşan Başkan Yardımcısı, ‘İki ay öncesine kıyasla çok daha iyi bir yerdeyiz’’ dedi.

ABD’de nüfusun yoğun olduğu California, Florida ve Teksas eyaletlerinde virüs vakalarının sayısı özellikle son iki hafta içinde artmıştı.

Başkan Donald Trump yönetiminin oluşturduğu Corona Virüsü Görev Gücü’ne liderlik eden Başkan Yardımcısı Mike Pence, uzun bir aradan sonra ilk kez kameraların karşısına geçti. 16 eyalette vaka sayılarında artışın yaşandığını ve federal hükümetin de özellikle güneydeki artan vakalara odaklandığını söyledi.

34 eyalette yeni vaka sayılarında istikrarlı bir grafiğin gözlemlendiğini belirten Mike Pence, sosyal mesafe ve diğer tedbirlere uyulmaya devam edilmesi çağrısını yineledi.

Başkan Yardımcısı Mike Pence, ‘’Yeni vakaların artmaya başladığını görüyor ve bu vakaları çok dikkatli bir şekilde takip ediyoruz. Büyük kayıp verdiğimiz ve büyük zorluk çektiğimiz iki ay önceki o döneme döndüğümüz düşüncesine kapılanlar olabilir. Ama gerçek şu ki şimdi çok daha iyi bir noktadayız. Virüsün yayılmasını yavaşlattık. Eğriyi düzleştirdik’’ ifadelerini kullandı.