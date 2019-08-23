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2 ay parkta yatan 8 kişilik aile, yerleştirildikleri evde yeni hayata başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 10:08 | Son Güncelleme

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, 2 aydır parkta yaşayan, 8 kişilik Arslan ailesi, yeni evleri ile yeni eşyalarına kavuştu.

2 ay parkta yatan 8 kişilik aile, yerleştirildikleri evde yeni hayata başladı

Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, 2 aydır parkta yaşayan, 8 kişilik Arslan ailesi, yeni evleri ile yeni eşyalarına kavuştu. Karabağlar Belediyesi'nin yanı sıra yardımseverlerin desteğiyle eve yerleştirilip, zor günleri geride bırakan aile, yeni yaşama başladı.
Yaklaşık 4 ay önce, 16 ve 17 yaşlarındaki 2 oğulları kötü arkadaşlıklar edindiği için Ankara'dan İzmir'e taşınan, 8 kişilik Arslan ailesi, zor günler geçirmeye başladı. İzmir'de evde kaldıktan sonra kirayı ödeyemeyince kendilerini sokakta bulan aile, 2 ay boyunca Karabağlar'daki Adnan Süvari Parkı'nda yaşam mücadelesi verdi. Şeref Arslan (58) ve Fatma Arslan (42) çifti, 2'si kız, 2'si erkek 4 çocuğu ve biri 2 diğeri 5 yaşındaki kız ve erkek torunlarıyla zor koşullarda, her türlü tehlikeye açık hayat sürdü. Arslan ailesi bireylerinin bu durumdan kurtulmak için yaptığı yardım çağrısı karşılıksız kalmadı. Yetkililer ve yardımseverler, aile için harekete geçti. Karabağlar Belediyesi, Karabağlar Kaymakamlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü aracılığıyla yeni evlerine yerleştirilen ailenin yüzü gülmeye başladı.
Karabağlar Belediyesi'nce aileye her türlü desteğin sağlanacağı bildirilirken aile, dün Karabağlar Kent Konseyi'nin tespitlerinin ardından yeni eşyalarına kavuştu. Buzdolabı, beşik, yatak gibi birçok eşya, Arslan ailesinin evine yardımseverlerin de desteğiyle yerleştirildi.
'UMUTLARIMIZ TÜKENMİŞTİ'
Şeref Arslan, başlarını sokacakları eve kavuştuklarını söyleyerek, "Sonunda dört duvarımız oldu, çok mutluyuz. Bizlere yardım eden herkesten Allah razı olsun" diye konuştu.
Yeni evlerine yerleştikleri için çok mutlu olduklarını belirten Fatma Arslan da "Bize yardım eden herkesten Allah razı olsun. Bir evimiz olacağını hiç düşünmüyorduk. Bütün umutlarımız tükenmişti. Evimizi çok beğendik. Dün bize boyalar getirdiler, kendimiz badanamızı yaptık. Artık çok mutluyuz. Çocuklarım ve torunlarımla birlikte bu evde yeni hayatımıza başlayacağız" dedi.
Arslan ailesine eşya temin edilmesiyle ilgili çalışmaları yürüten Karabağlar Kent Konseyi Sosyal Yardımlaşma Başkanı Feride Yıldırım ise "Biz bu tarz aileler için sosyal yardımlaşma projelerinde yer alıyoruz. Bu ailemiz için de Karabağlar Belediyesi ailemiz için yardım elini uzattı. Evdeki eksik eşyaları tespit edip, bunları temin ettik. Buzdolapları olmadığı için yemeklerin koktuğunu söylediler, buzdolabı getirdik. Bundan sonraki süreçte de ailenin mutlu olması için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

2 ay parkta yatan 8 kişilik aile, yerleştirildikleri evde yeni hayata başladı2 ay parkta yatan 8 kişilik aile, yerleştirildikleri evde yeni hayata başladı2 ay parkta yatan 8 kişilik aile, yerleştirildikleri evde yeni hayata başladı2 ay parkta yatan 8 kişilik aile, yerleştirildikleri evde yeni hayata başladı

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