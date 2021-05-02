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  4. 2 ay sonra başlıyor! Uzmanlar uyardı: Koronavirüs tedavi sonrası saç dökülmesi geçici

2 ay sonra başlıyor! Uzmanlar uyardı: Koronavirüs tedavi sonrası saç dökülmesi geçici

02.05.2021 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs geçiren kişilerde iyileştikten sonra saç dökülmesi görüldüğünü söyleyen Dermatolog Tuğçe Özkapu, saç dökülmesi şikayeti yaşayanlarda başvuruların arttığını söyledi. Koronavirüs geçirdikten sonraki 2-6 ay arasında saç dökülmesi sürecinin başladığını söyleyen Özkapu, koronavirüs tedavisi sonrası yaşanan saç dökülmelerinin geçici olduğunu söyledi. Saçların yeniden çıkması içinse beslenmeye dikkat edilmesi ve stresten uzak durulması gerektiğini vurguladı.

2 ay sonra başlıyor! Uzmanlar uyardı: Koronavirüs tedavi sonrası saç dökülmesi geçici

Dermatoloji Uzmanı Dr. Özkapu, tüm dünyayı etkisi altına alan ve hız kesmeden vaka sayısı artan Covid-19’un saç sağlığını da olumsuz etkilediğini söyledi. Saç döngüsünde günde 70-100 tel saçın dökülmesinin normal kabul edildiğini, bundan fazla dökülmenin ise farklı nedenlere bağlı olduğunu belirten Uzm. Dr. Özkapu, şöyle konuştu:

“Saç dökülmeleri her türlü stres, enfeksiyonlar, ateşli hastalıklar, tiroid hastalıkları, vitamin eksiklikleri, bazı ilaçlar nedeniyle gelişebilmektedir. Covid 19 geçirenlerde ise bunların çoğunu bir arada görmekteyiz. Özellikle enfeksiyon geçirdikten sonraki 2 ila 6 aylık süreçte saç dökülmesi şikayetiyle polikliniğimize başvuran hastalar var. Çin’de yapılan ve dünyaca ünlü The Lancet dergisinde yayınlanan bir çalışmada saç dökülmesinin Covid 19 enfeksiyon sonrasında göze çarpan bir bulgu olduğu ve uzun süreli semptomlar arasında yer aldığı ifade edilmiştir. Yapılan çalışmalarda Covid geçiren her dört hastadan birinde bu bulguların görüldüğü bildiriliyor. Diğer enfeksiyonlarda olduğu gibi korona virüs tedavisi sonrası görülen saç dökülmesi durumu da genellikle geçicidir. Dinlenme döneminde olan saçların yeniden çıkabilmesi için bu dönemde hastalar stresten uzak durmalı ve beslenmesine dikkat etmelidir. Yine saç için uygun olabilecek bazı bakım yağları da saçın kalitesinin yeniden arttırılmasına yardımcı olabilir.”

EN ÖNEMLİ NEDENLERDEN BİRİ STRES!

Pandeminin herkesin stresini artırdığını ve hastalığı geçirmeyen kişilerde bile saç dökülmesi şikayetlerinin görülmesinin normal olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Özkapu, “Stresin yanı sıra sık duş alma nedeniyle kimyasala maruz kalma da bir başka neden. Son aylarda saç dökülmesi, kuruma, kırılma gibi saç kalitesi bozukluklarında artış gözlüyoruz” dedi. Dermatolog Özkapu beslenme ve destek tedaviler konusunda şunları söyledi:

“Saçın yapısında bulunan keratin için protein ve demirden zengin gıdalarla beslenmek önemlidir. Ayrıca biyotin, çinko, folik asit, D vitamini, omega 3 destekleri bu sürece olumlu katkı yapacaktır. Tüm bunlara karşın dökülmelerin yoğun bir şekilde devam etmesi halinde dermatoloji uzmanına başvurulmalıdır. Muayene sonrasında saç dökülmesini durdurup yeni saç çıkımı kolaylaştıracak topikal losyonlar, mezoterapi/PRP gibi yöntemler ve ek vitamin takviyeleri gündeme gelebilir. Doktor tavsiyesi olmadan gelişigüzel kullanılan vitaminlerin ise sağlığa zararlı olabileceği unutulmamalıdır.”

İHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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