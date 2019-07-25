Bağırsak ve karaciğer arterlerinde (damarlarında) tıkanıklık olan ancak bir türlü tedavi edilemeyen hasta, Elazığ’da Kronik Total Oklüzyon (KTO) yöntemiyle gerçekleştirilen operasyonla sağlığına kavuşarak 2 ay sonra ilk kez yemek yedi.

Diyarbakır’da yaşayan 4 çocuk ve 6 torun sahibi 62 yaşındaki Raşit Tamar, 2011 yılından bu yana çeşitli hastalıklardan dolayı birden çok ameliyat geçirdi. En son bağırsak rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır’da tedavi oldu. Yüzde 100 bağırsak tıkanıklığı teşhisi konulan Tamar, anjiyo oldu ancak tamamen tıkalı olan damarları açılamadı. Bunun üzerine araştırmalara giren Tamar, Medical Park Elazığ Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Necati Dağlı’yı bularak iletişime geçti. Yapılan tetkikler sonucunda Prof. Dr. Dağlı ve ekibi tarafından KTO yöntemiyle tedavi edilen Tamar, sağlığına kavuşarak 2 ay sonra ilk kez yemek yiyebildi.

"Yemeklerin tadını çok özlemişim"

Ameliyattan 2 ay öncesine kadar hiçbir şey yiyemediğini dile getiren 62 yaşındaki Raşit Tamar, “Önceden yürüyemiyordum, kalbim sıkışıyordu. Hasta olduğum süreçte 2 ay boyunca yemek yiyemedim. Hocamızı internetten araştırarak öğrendim, daha sonra kendisiyle konuştum. Anjiyo ameliyatı olduğum için 1 hafta sonra gelmemi istedi. 1 hafta bekledikten sonra Necati hocam beni ameliyata aldı. Başarılı bir ameliyat geçirdim. 2 aydır bağırsaklarımda sorun vardı. Yemek yediğim zaman sürekli kusuyordum. Artık çok rahatım. Nefes alabiliyorum, kahvaltı yapabiliyorum. Yemeklerin tadını çok özlemişim” dedi.