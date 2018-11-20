2 ay sonra pilot olacaktı! Merve Altun'un hikayesi yürek burktu

Aydın'da havalandıktan sonra Denizli'de düşen uçakta can veren genç kızı Afyonkarahisar'da yaşayan teyzesi Fadime Ergül, anlatı. Altun'un İzmir Ege Üniversitesi'nde Makine Mühendisliği bölümünü bitirdiğini belirten Ergül, "Pilot olmayı çok seviyordu. Ağabeyi pilottu, ona özeniyordu. 'Pilot olacağım' diye hep hayal ediyordu." dedi.

'2 AY SONRA GİDECEKTİ'

Altun'un pilotluk için başvurduğu sınavları kazandığını anlatan Ergül, şu ifadeleri kullandı:

"Yaklaşık 2 yıldır oraya eğitime gidiyordu. 2 ayı kalmıştı. Ondan sonra İstanbul'a ataması yapıldı. Ağabeyiyle ikisi aynı uçağa çıkmış. Ağabeyi hoca, Merve yardımcı pilot. İkisi uçacaklardı. 2 ay sonra gidecekti İstanbul'a ama hayalleri uçtu, pilotluk hayalleri yarım kaldı. O bir su damlasıydı. O bal peteğimdi. Hep güler yüzlüydü. Hiç kimseye aşağıdan bakmazdı. Herkesle güler yüzle konuşurdu. Annesi öldü. Annesinin yokluğundan sarsıldı, sonra ayağa kalktı. 'Ben kendi ayaklarımın üzerinde duracağım' dedi.

'DÜNYAM BAŞIMA YIKILDI'

Ergül, Merve Altun'un 15 gün önce otomobil satın aldığını dile getirerek, "Arabaya daha binmemişti. Televizyonda gördük. Dünyam başıma yıkıldı. Kendime vuruyorum acaba gerçek mi yalan mı diye. Bakıyorum Merve, inanamadım ben onun öldüğüne. Biz onu toprağa nasıl veririz. Onu biz toprağa nasıl gelin ederiz. O bir çiçekti, tomurcuktu. Ne kadar çabaladı o ekmeği almak için. Kaç senelerini verdi. Yok oldu. Allah kardeşlerine sabır versin. Ben onu su damlam diye severdim." şeklinde konuştu.