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2 ayda 5 kişiyi dağa gönderen şahıs tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.10.2019 09:41 | Son Güncelleme

Van’da son 2 ayda 5 kişiyi terör örgütünün dağ kadrosuna gönderdiği belirlenen şahıs, polis ve MİT tarafından yapılan ortak operasyonla yakalanarak tutuklandı.Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, PKK/KCK silahlı terör örgütünün kırsal alanına katılım yaptırılmak istenen 1 şahıs ve bu şahsın örgüte katılımını sağlamakla görevlendirilmiş 1 işbirlikçiye yönelik teknik ve fiziki takip çalışması başlatıldığı belirtildi.

2 ayda 5 kişiyi dağa gönderen şahıs tutuklandı

Van’da son 2 ayda 5 kişiyi terör örgütünün dağ kadrosuna gönderdiği belirlenen şahıs, polis ve MİT tarafından yapılan ortak operasyonla yakalanarak tutuklandı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, PKK/KCK silahlı terör örgütünün kırsal alanına katılım yaptırılmak istenen 1 şahıs ve bu şahsın örgüte katılımını sağlamakla görevlendirilmiş 1 işbirlikçiye yönelik teknik ve fiziki takip çalışması başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, “2 Ekim 2019 tarihinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce ve MİT Başkanlığınca ortak gerçekleştirilen operasyonda 2 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüphelilerin üst ve ikamet aramasında çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan işbirlikçinin 2 ay içerisinde biri Suriye uyruklu olmak üzere toplam 5 şahsın örgütün kırsal alanına katılımını sağladığı tespit edilmiştir. Gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmıştır” denildi.

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