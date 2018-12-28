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2 ayda bin 500 kadın Kartal’ı gezdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2018 09:48 | Son Güncelleme

KARTAL Belediyesi’nin ilçede ikamet eden kadınlar için düzenlediği, Kartal’ı tanıtan Ring Turu’na 2 ayda bin 500 vatandaş katıldı.

2 ayda bin 500 kadın Kartal’ı gezdi

İSTANBUL, (DHA) - KARTAL Belediyesi’nin ilçede ikamet eden kadınlar için düzenlediği, Kartal’ı tanıtan Ring Turu’na 2 ayda bin 500 vatandaş katıldı.

Kartal Belediyesi'nin ilçenin mahallelerinde başlattığı ve ilçedeki tüm mahalleleri dâhil ettiği tanıtım turlarından 2 ay içinde bin 500 kadın faydalandı. Talebe göre belli aralıklarla yapılan etkinlikler kapsamında bu kez Yakacık Çarşı Mahallesi’nin kadınları tarihi ve kültürel bir gezintiye çıktı. Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Fehmi Okay, ilçede biten ve devam eden projelerle ilgili ayrıntılı bilgiler verdi. Amacımız sosyal projeler yapmak diyen Başkan Yardımcısı Okay, “Turistik kentlerde şehir otobüsleri vardır. Şehrin önemli yerlerini gezdirir, gösterirler. Bizim amacımız da Kartal’a verilen hizmetlerin yeterince bilinmediği düşüncesiyle ilçe sakinlerine bu hizmeti sunmak ve sosyal projeler yapmak” dedi.

20 MAHALLEYE 20 KREŞ HEDEFİ

Tanıtım turunda vatandaşların projeler hakkında bilgi sahibi olmasını ve hizmetlerden yararlanan vatandaş sayısının artırılmasını amaçlandığını ifade eden Okay, hizmetlerinde iddialı oldukları noktalardan birinin kreşler olduğunu aktardı. Okay, Kartal’da şu anda 3 tanesi proje aşamasında olmak üzere toplamda 17 tane kreşlerinin bulunduğunu vurgulayarak “Önümüzdeki dönem içinde her mahalleye 1 kreş, Kartal’da 20 mahalle olduğu için 20 tane kreş yapma hedefimiz var. Ama bu sayı daha da artabilir. Çünkü çok büyük bir talep alıyoruz. İnsanlar bu konuda bizden çok memnunlar” dedi.

“ANCAK BU YAŞTA SOSYALLEŞEBİLDİM”

Doğma büyüme Kartal’da yaşadığını dile getiren 58 yaşındaki Suzan Selçuk, “İstanbul’da Bizanslıların yaşadığını biliyordum. Ancak Kartal’da olduklarını bilmiyordum. Gerçekten yapılan kazılar sayesinde tarihimizi bize anlatan başkanımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Bir diğer ilçe sakini 74 yaşındaki Ayşe Kalça ise, “Ben şu ana kadar çocuk büyüttüm ve evlendirdim. Ancak bu yaşta sosyalleşebildim” dedi. 1993 yılından itibaren Kartal’da yaşadığını belirten Nesrin Akay da 61 yaşında ilk defa Kartal Belediyesi ile Kapadokya’ya tur gezisine gittiğini söyledi. Akay, “Orada Kartal’ın isminin anılması bence gurur verici bir olay” dedi.

“GELMEK İÇİN ÇOK GEÇ KALMIŞIM”

Gerçekleştirilen tanıtım turunda; Neyzen Tevfik Kolaylı Heykeli, Eşekli Kütüphaneci Anıtı, Srebrenitsa Soykırım Anıtı, Kartal Sanat Akademisi, Dragos Kazı Alanı, Dragos Su Sporları İskelesi, Masal Müzesi ve Rauf Denktaş Anıtı hakkında bilgi verildi. Masal Müzesi gezisi sırasında, 40 yıldır Kartal’da yaşadığını anlatan Nazife Hüner, “Çok güzel bir etkinlik. Yalnız ben gelmek için çok geç kalmışım. Bulunduğumuz masal müzesi belediyemizin Sunay Akın’la birlikte düzenlemiş olduğu bir proje. Çocukluğumuza döndük burada” diye konuştu.

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