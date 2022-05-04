“2 Aydan Sonra Gün Işığı Gördüler”

Rus işgali altındaki Ukrayna’nın Mariupol şehrinden yapılan tahliyelerde onlarca Ukraynalı, Zaporizhzhia şehrine ulaştı.

Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Kızıl Haç Komitesi’nin yardımıyla 29 Nisan’dan bu yana yürütülen 5 günlük tahliye operasyonunda, Mariupol’daki Azotsval demir-çelik fabrikasında saklanan ve iki ay boyunca fabrikada mahsur kalan kadınlar, çocuklar ve yaşlılar tahliye edildi.

Azotsval’da oğlu ve 10 yaşındaki torunuyla birlikte iki ay boyunca saklanan 70 yaşındaki Valentina Sytnykova “Hayata veda etmiştik, kimsenin orada olduğumuzu bildiğini sanmıyorduk” dedi.

17 başka ailenin, çocuklarıyla birlikte kendileriyle fabrikaya sığındığını anlatan Sytnykova, Rus bombardımanı sonucu sığınaklarının çöktüğünü ve Ukrayna askerlerinin üç gün önce onları enkazdan çıkardığını kaydetti.

Sytnykova gözyaşlarını tutamayarak, “Torunum ‘korkuyorum’ dedi, ben de ona ‘herşeyin yoluna gireceğini ve buradan bir şekilde kurtulacağımızı’ söyledim” dedi.

Azotsval’da bodrum katında saklanan bir diğer kişi Alina Kozitskaya da, “Kurtulduğuma inanamıyorum, dinlenmeye ihtiyacımız var” dedi.

"Askerler unutuldu"

Tahliye edilen kadınların bazılarının ellerinde Ukraynalı yetkilileri Rus kuşatmasındaki Azovstal’da bulunan askerleri de tahliye etmeleri çağrısında bulundukları pankartlar taşıdığı dikkati çekti.

“Azovstal’daki orduya yardım edin” yazılı bir pankart taşıyan Ksenia Chebysheva, asker eşinden 26 Nisan’dan bu yana haber alamadığını söyledi. Bir diğer kadın da, “Askerlerin yiyeceği, suyu ya da mühimmatı yok. Herkes onları unuttu” diye bağırdı.

Ukrayna’nın Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Koordinatörü Osnat Lubrani, “101 kadın, erkek, çocuk ve yaşlının Azotsval’dan sonunda çıkarıldığını ve 2 aydan sonra gün ışığı gördüklerini” söyledi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de, “Kiev ve Moskova ile devam eden koordinasyonun insanların güvenli yerlere ulaşmasına yardım edecek insani koridorlara yol açmaya devam etmesini umuyorum” açıklamasında bulundu.

Mariupol Belediye Başkanı Vadym Boichenko, Azotvstal’da 200’den fazla sivilin, Mariupol’de ise 100 binden fazla sivil halen mahsur olduğunu ifade etti.

Uluslararası Kızıl Haç Komitesi’nin Ukrayna delegasyonu başkanı Pascal Hundt ise, tahliye edilenlerinin söylediklerini çok üzücü olduğunu ve ellerinden geldiği kadar fazla sivili tahliye etmeye çalıştıklarını söyledi.

Bu arada, Avrupa Birliği’nin (AB) bugün Moskova’ya yönelik yeni enerji yaptırımları açıklaması bekleniyor.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in yeni yaptırım yaptırımlar çerçevesinde yıl sonuna kadar Rus petrol ithalatının yasaklanacağını açıklaması öngörülüyor.

