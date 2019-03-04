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2 aydır kayıp genç baterist ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 16:52 | Son Güncelleme

Mersin'in Erdemli İlçesinde, ocak ayından bu yana kayıp olan baterist Alihan Umucu (23), boş evin odasında ölü bulundu.

Mersin'in Erdemli İlçesinde, ocak ayından bu yana kayıp olan baterist Alihan Umucu (23), boş evin odasında ölü bulundu. Yakınları tarafından teşhis edilen genç bateristin cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Erdemli'ye bağlı Alata Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki iki katlı boş evin çatısına afiş asmak isteyen gençler, üst kattan gelen kötü koku nedeniyle polise başvurdu. Olay yerine gelen polis, kapıyı açamayınca itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekibinin açtığı eve giren polis, çürümeye başlayan erkek cesedi buldu. Yapılan incelemede, cesedin üzerinde, geçen ocak ayından beri kayıp olan baterist Alihan Umucu'ya ait kimlik çıktı. Bunun üzerine Umucu'nun yakınları eve çağrıldı.
Yakınları tarafından da teşhis edilen gencin cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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