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2 aylık bebeğin ağlama sesinden rahatsız olan komşuların kavgasında 5 kişi hastanelik oldu

24.01.2021 15:36 | Son Güncelleme:
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Samsun’da kalbi delik olan 2 aylık bebeğin ağlama sesi yüzünden komşular arasında çıkan kavgada 3 kişi bıçaklanarak, 2 kişi de darp sonucu yaralandı.Olay, Samsun’un İlkadım içesi Kadıköy Mahallesi Ulugazi TOKİ konutlarında meydana geldi.

Samsun’da kalbi delik olan 2 aylık bebeğin ağlama sesi yüzünden komşular arasında çıkan kavgada 3 kişi bıçaklanarak, 2 kişi de darp sonucu yaralandı.
Olay, Samsun’un İlkadım içesi Kadıköy Mahallesi Ulugazi TOKİ konutlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, birinci katta oturan Mehmet K.’nin (48) kalbi delik olan 2 aylık torunu ağlayınca alt katta oturan komşular bebek ağlama sesinden rahatsız oldular. Alt katta oturan Gökhan A. ve kardeşi Özkan A. ile amcaları vefat ettiği için İstanbul’dan cenazeye gelen Mehmet K.’nin kardeşleri arasında kavga çıktı. Kavgada Mehmet K.’nin eşi Sunkar K. (44) ile kardeşi İrfan K. (36) bıçaklanarak, diğer kardeşi Ergin K. de darp sonucu yaralandı. Olayda kavgayı ayırmak isteyen apartman görevlisi Mehmet A. da parmağından bıçakla yaralandı. Kavgada alt kat komşu Özkan A. da darp sonucu yaralanarak hastanelik oldu. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazi Devlet Hastanesi ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı resmi ekipler, bıçaklama olayını gerçekleştirdiği iddia eden Gökhan A.’yı olay yerinde yakalayarak gözaltına aldı. Gökhan A., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerine teslim edildi.
Eşi ve kardeşleri hastanelik edilen Mehmet K., "İstanbul’da ikamet eren amcam vefat etti ve Samsun’un Terme ilçesinde toprağa verdik. Olayda yaralanan kardeşlerim de cenaze için İstanbul’dan Samsun’a geldiler. Cenaze evinden gece geç saatte eve geldik. Kardeşlerim de bugün de İstanbul’a dönmek izin hazırlık yapıyorlardı. Kızımın kalbi delik olan 2 aylık bebeğinin ağlama sesinden alt komşumuz rahatsız olmuş. Evinin önünden geçerken kavga çıkartıp kardeşlerime saldırmışlar" dedi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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