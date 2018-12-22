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2 aylık bebek, sokağa terk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 22.12.2018 09:48 | Son Güncelleme

KONYA'da 2 aylık kız bebek, sokağa terk edildi.

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da 2 aylık kız bebek, sokağa terk edildi. Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen bebek, yurda teslim edildi. Merkez Karatay ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi Mercidabık Sokak'ta dün saat 21.00 sıralarında bir evin önüne, puset içerisinde bırakılan bebeği fark eden çevre sakinleri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi, bebeği Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum Ve Çocuk Hastanesi'ne götürdü. Burada kontrolleri yapılan minik bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Yanındaki çantada, maması, bezi ve eşyalarının da bırakıldığı belirtilen minik bebek, Konya Yetiştirme Yurdu yetkililerine teslim edildi. Polis ekipleri, bebeğin ailesinin bulunması için çalışma başlattı.

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