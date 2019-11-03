2 aylık eşiyle tartıştı, sokağa çıkarak kendisini bıçakladı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 2 aylık eşi M.U. (26) ile tartışan Ümit U. (24), sokağa çıkarak kendisini karnından bıçaklayarak yaraladı.

Olay, akşam saatlerinde İnegöl ilçesi Osmaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Ümit U. ile 2 ay önce evlendiği eşi M.U. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından evden çıkan Ümit U., iddiaya göre sokakta yürürken yanındaki bıçakla kendisini karnından yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ümit U., İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

