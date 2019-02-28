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2 aylık hamile genç kadın, kalp krizinden öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 28.02.2019 19:16 | Son Güncelleme

ADANA'nın İmamoğlu ilçesinde 2 aylık hamile Reyhan Demirel (19) kontrol için gittiği Aile Sağlığı Merkezinde kalp krizi geçirdi.

2 aylık hamile genç kadın, kalp krizinden öldü

İMAMOĞLU (Adana), (DHA)- ADANA'nın İmamoğlu ilçesinde 2 aylık hamile Reyhan Demirel (19) kontrol için gittiği Aile Sağlığı Merkezinde kalp krizi geçirdi. Kalp masajıyla duran kalbi yeniden çalıştırılan Demirel, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
İmamoğlu'nun Fatih Mahallesi'nde oturan ve 3 ay önce evlendiği öğrenilen 2 aylık hamile Reyhan Demirel, iddiaya göre, rutin sağlık kontrolü için amcası ve bir yakını ile Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Aile Sağlığı Merkezine geldi. Muayene odası önünde sıra beklerken bir anda yere yığılan hamile kadına, merkezde bulunan doktorlar ilk müdahaleyi yaptı. Demirel'in kalp krizi geçirdiği belirlendi. Yapılan kalp masajıyla duran kalbi yeniden çalıştırılan Reyhan Demirel, ambulansla İmamoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, Demirel burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Reyhan Demirel'in cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Genç kadının cenazesinin yarın memleketi Şanlıurfa'da toprağa verileceği öğrenildi.

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2 aylık hamile genç kadın, kalp krizinden öldü

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