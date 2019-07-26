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2 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi kalasların arasında yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2019 22:17 | Son Güncelleme

BURSA’nın İnegöl ilçesinde, 2 ayrı suçtan hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan cezaevi firarisi Serdar T.

2 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi kalasların arasında yakalandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde, 2 ayrı suçtan hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan cezaevi firarisi Serdar T. (30), polis ile yaşanan kovalamacanın ardından saklandığı kalasların arasında yakalanarak gözaltına alındı.
İnegöl'de, Mobilya Sanayisi’nde bulunan Botanik Park’ta devriye görevinde bulunan Yunus ekipleri, şüphe üzerine Serdar T.'yi durdurmak istedi. Polis ekiplerini görünce kaçmaya başlayan Serdar T. ile Yunus ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Bir süre sonra izini kaybettiren Serdar T.’yi yakalamak için çalışma başlatan ekipler, bölgedeki kameraları incelemeye aldı. Bölgede yapılan incelemenin ardından Serdar T.'nin Tabakhane Caddesi’nde bulunan kalasların arasında saklandığını tespit eden ekipler, bölgeyi ablukaya aldı. Kalasların arasında gizlendiği yerde yakalanan Serdar T.’nin cezaevi firarisi olduğu belirlendi. Hırsızlık ve yaralama suçlarından hakkında 3 yıl 9 ay hapis cezası olan Serdar T., gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
Soruşturma sürüyor.

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2 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi kalasların arasında yakalandı2 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi kalasların arasında yakalandı

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