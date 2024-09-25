MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. "2 beden gitti" diyen Zara'nın hedefi manken gibi olmak | Sırrı ise...

"2 beden gitti" diyen Zara'nın hedefi manken gibi olmak | Sırrı ise...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
25.09.2024 16:25
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Halk Müziği sanatçısı Zara son dönemde verdiği kilolarla gündeme geliyor. Zara son olarak 36 beden olmayı hedeflediğini açıkladı. Zara zayıflamak için ne yaptığını da söylemişti.

"2 beden gitti" diyen Zara'nın hedefi manken gibi olmak | Sırrı ise...

Zara sahne adıyla bilinen Neşe Zara Yılmaz son dönemde verdiği kilolarla gündeme geliyor. Sosyal medya hesabından 9 kilo verdiğini açıklayan Zara zayıflama sırrını paylaşmıştı.

"D vitamini öğlen zamanı (damla olarak) ve kabak çekirdeği yağı ile alıyorum. Mümkün mertebe ev yemeği ve sebze ağırlıklı besleniyorum. Ekmek dahi evde minik minik kurabiye gibi yapıyoruz. Porsiyonlarım o kadar küçük ki görseniz inanmazsınız" diyen Zara gün batınca yemek yemediğini de söylemişti.

uıou

"HEDEFİM SAĞLIKLI OLMAK"

Zara'nın hedefi şimdilerde 36 beden olmak... "2 beden gitti çok şükür" diyen Zara "Çok zor oldu 40'tan sonra kilo vermek çok zormuş! Fit olmak, sağlıklı olmak hedefim. Small olmayı isterim 36 olmayı isterim" ifadelerini kullandı.

Diyetisyen kontrolünde beslenen Zara sporunu da aksatmadığını söyledi. "Spor haftanın 3 günü, yürüyüş mümkün olan her zamanda" diyen Zara devamında "Bir hedef koydum bunu yapıyorum" dedi. (MagazinBurada)

İlginizi Çekebilir

Ömür boyu garantili! Stanley'in çok satan termosu indirime girdi

Ömür boyu garantili! Stanley'in çok satan termosu indirime girdi

 Adidas'ın Terrex serisi outdoor ayakkabılarında indirim var!

Adidas'ın Terrex serisi outdoor ayakkabılarında indirim var!

 Fonksiyonel, dayanıklı, rahat! Merrell indirimi devam ediyor

Fonksiyonel, dayanıklı, rahat! Merrell indirimi devam ediyor

 Az yağ, çok lezzet! Kullananlar "İyi ki aldım" diyor...

Az yağ, çok lezzet! Kullananlar "İyi ki aldım" diyor...
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Zara
En Çok Okunan Haberler
PAOK, İstanbul'un adını silip Konstantinopolis yazdı

PAOK, İstanbul'un adını silip Konstantinopolis yazdı

Metin Arolat’ın son anları dehşete düşürdü! Kafası bir anda masanın üstüne düştü

Metin Arolat’ın son anları dehşete düşürdü! Kafası bir anda masanın üstüne düştü

Polis katili Yunus Emre Geçti'nin ifadesi ortaya çıktı!

Polis katili Yunus Emre Geçti'nin ifadesi ortaya çıktı!

Vergi Usul Kanunu'nda Yeni Dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı: Sıfır araç alanlar elektronik tebligat sistemine dahil oluyor

Vergi Usul Kanunu'nda Yeni Dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı: Sıfır araç alanlar elektronik tebligat sistemine dahil oluyor

Volkan Demirel, Süper Lig'e geri döndü!

Volkan Demirel, Süper Lig'e geri döndü!

Ailesini ifşa etmişti! 'Uygunsuz video ve resim" şoku! En yakınındakiler çekti

Ailesini ifşa etmişti! 'Uygunsuz video ve resim" şoku! En yakınındakiler çekti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Ömür boyu garantili! Stanley'in çok satan termosu indirime girdi

Ömür boyu garantili! Stanley'in çok satan termosu indirime girdi

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Fonksiyonel, dayanıklı, rahat! Merrell indirimi devam ediyor

Fonksiyonel, dayanıklı, rahat! Merrell indirimi devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.