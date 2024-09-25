"2 beden gitti" diyen Zara'nın hedefi manken gibi olmak | Sırrı ise...

Zara sahne adıyla bilinen Neşe Zara Yılmaz son dönemde verdiği kilolarla gündeme geliyor. Sosyal medya hesabından 9 kilo verdiğini açıklayan Zara zayıflama sırrını paylaşmıştı.

"D vitamini öğlen zamanı (damla olarak) ve kabak çekirdeği yağı ile alıyorum. Mümkün mertebe ev yemeği ve sebze ağırlıklı besleniyorum. Ekmek dahi evde minik minik kurabiye gibi yapıyoruz. Porsiyonlarım o kadar küçük ki görseniz inanmazsınız" diyen Zara gün batınca yemek yemediğini de söylemişti.

"HEDEFİM SAĞLIKLI OLMAK"

Zara'nın hedefi şimdilerde 36 beden olmak... "2 beden gitti çok şükür" diyen Zara "Çok zor oldu 40'tan sonra kilo vermek çok zormuş! Fit olmak, sağlıklı olmak hedefim. Small olmayı isterim 36 olmayı isterim" ifadelerini kullandı.

Diyetisyen kontrolünde beslenen Zara sporunu da aksatmadığını söyledi. "Spor haftanın 3 günü, yürüyüş mümkün olan her zamanda" diyen Zara devamında "Bir hedef koydum bunu yapıyorum" dedi. (MagazinBurada)