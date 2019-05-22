2 bin 157 metrede ekmeğini kardan çıkartıyor

İzmir’in Ödemiş ilçesinde, yaz aylarının serin lezzeti kar helvasının hazırlıkları başlarken üreticiler, 2 bin 517 rakımlı Bozdağ zirvesine çıkarak temiz karı testere yardımıyla kesiyor ve zahmetli yolculuk sonrasında da tüketiciye ulaştırıyor.

Ödemiş ilçesinde, yaz mevsiminin yavaş yavaş kendini göstermesiyle birlikte meşhur kar helvasının hazırlıkları da başladı. Kar helvasının adresi ise Ödemiş’teki Bozdağ. Kışın bol kar yağışı alan Bozdağlar’da kar kuyuları tamamen dolarken, helvaya dönüşecek karlar için "ekmeğini kardan çıkartanlar" Bozdağ’ın yolunu tutuyor.

Birgi Mahallesi’nde yaşayan ve “Karcı Salih” olarak tanınan Salih Palamut da o kişilerden biri haline geldi. Palamut, helva için kar kuyularının yolunu tutarken, Salih Palamut, ekmeğini kardan çıkartarak geçimini sağlıyor. Kendi imkanlarıyla açtırdığı yolla zahmetli bir yolculuğun ardından zirveye ulaşan Palamut, karların erimemesi için çalı ve çırpıyla üzerini örttüğü kuyuları açıyor, sonrada tozdan etkilenen üst tabakayı kesip temiz kara ulaşıyor.

Kışın Bozdağ zirvesindeki kar kuyularında biriken karları testere yardımıyla kesip çuvallara doldururken, bunları ise daha sonra kar helvacılarına satıyor. Karlar, vişne veya karadut şerbetlerinin de eklenmesiyle bölgenin vazgeçilmez serinlik kaynağına dönüşüyor.

"Karcı Salih" olarak bilinen Salih Palamut, "Sezon bitene kadar Bozdağ’daki kar bize yeter. Biz kesip kesip merkeze taşıyoruz. Bozdağ’ın çeşitli noktalarında kar kuyuları var kimisi bu yüzde kimisi kuzeye bakıyor. Onlar daha geç eriyor. Yaz aylarında kar helvacılarına kar veriyoruz. Yani ekmeğimizi kardan çıkartıyoruz" dedi.