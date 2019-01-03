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"2 bin 173 kilometre yol yaptık"

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2019 16:49 | Son Güncelleme

Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman: - "İki yıl içerisinde 2 bin 173 kilometre yol yaptık. Toplu taşımada 450 aracı kooperatiflerle beraber yeniledik"

MARDİN (AA) - Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, "İki yıl içerisinde 2 bin 173 kilometre yol yaptık. Toplu taşımada 450 aracı kooperatiflerle beraber yeniledik." dedi.

Yaman, Atatürk Kültür Merkezinde muhtarlarla bir araya geldiği toplantıda yaptığı konuşmada, güvenlik güçlerince sürdürülen operasyonlar sayesinde önemli başarılar sağlandığını söyledi.

Bu sayede huzurun sağlandığı Mardin'de artık kültür, sanat ve spor faaliyetlerine önem verdiklerini vurgulayan Yaman, şöyle konuştu:

"Artık Mardin, her alanda batıdaki şehirlerle boy ölçüşebilecek bir hale gelmiş oldu. Terör örgütünün ve HDP'nin unutturduğu festivalleri tekrar canlandırır hale getirdik. Örgüt ve HDP'nin baskısıyla yapılmamış ve engellenmiş olan faaliyetleri de yapıyoruz. Artık bundan sonra sizin dedikleriniz olacak."

-"Bu şehri daha iyi yerlere getireceğiz"

650 milyon lira borç bırakmış bir belediyeyi devraldıklarını ifade eden Yaman, kendilerinden önce yönetimin, belediyeleri terör örgütüne teslim ettiğini kaydetti.

Yaman, il genelinde önemli hizmetler gerçekleştirdiklerini işaret ederek, şunları aktardı:

"Mardin Büyükşehir Belediyesi olarak 650 kilometre sıcak asfalt yaptık. 750 kilometre de Karayolları ile gerçekleştirdik. Ayrıca 773 kilometre sathi kaplama yaptık. İki yıl içerisinde 2 bin 173 kilometre yol yaptık. Toplu taşımada 450 aracı kooperatiflerle beraber yeniledik. Yaptığımız hizmetleri söylemeyince insanlar meydanı boş buluyorlar. Bu şehrin çalışmaya ihtiyacı var, bu şehri daha iyi yerlere getireceğiz."

Toplantıya, AK Parti Mardin Milletvekilleri Şeyhmus Dinçer ve Cengiz Demirkaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, kaymakamlar ile kurum yöneticileri de katıldı.

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mardin mardin valisi ve büyükşehir belediye başkan vekili mustafa yaman

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