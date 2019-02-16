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2 bin 200 yıllık Batı tiyatrosu gün yüzüne çıkıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2019 13:19 | Son Güncelleme

Denizli Büyükşehir Belediyesinin 2008 yılında işletmesini üstlenip, kazı çalışmalarına destek verdiği Laodikya Antik Kenti’nde bulunan 2 bin 200 yıllık Batı Tiyatrosu’nda kazı ve restorasyon çalışmaları sürüyor.Anadolu’nun en büyük antik kentlerinden biri olan Ladoikya’nın gün yüzüne çıkarılıp dünya kültür mirasına kazandırılması için çaba gösteren Denizli Büyükşehir Belediyesinin tarihi şehirde bulunan 2 bin 200 yıllık Batı Tiyatrosu’nda başlattığı kazı ve restorasyon çalışmaları sürüyor.

2 bin 200 yıllık Batı tiyatrosu gün yüzüne çıkıyor

Denizli Büyükşehir Belediyesinin 2008 yılında işletmesini üstlenip, kazı çalışmalarına destek verdiği Laodikya Antik Kenti’nde bulunan 2 bin 200 yıllık Batı Tiyatrosu’nda kazı ve restorasyon çalışmaları sürüyor.
Anadolu’nun en büyük antik kentlerinden biri olan Ladoikya’nın gün yüzüne çıkarılıp dünya kültür mirasına kazandırılması için çaba gösteren Denizli Büyükşehir Belediyesinin tarihi şehirde bulunan 2 bin 200 yıllık Batı Tiyatrosu’nda başlattığı kazı ve restorasyon çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda geçen yıl Batı Tiyatrosu’nun oturma basamakları tamamen açığa çıkartıldığı, bu yıl yapılacak restorasyon çalışmalarına uygun hale getirildiği ifade edildi. Denizli Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Ladoikya Antik Kenti’nin gün yüzüne çıkmaya devam ettiğini vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 19 antik kenti içinde barındıran Denizli’nin tarihi zenginlikleri ile dünyanın en önemli şehirlerinden biri olduğunu söyledi.

“Denizli’de turizm 12 ay yaşayacak”
15 bin kişilik Batı Tiyatrosu’nu da ayağa kaldırarak burada çeşitli etkinlikler düzenlemeyi hedeflediklerini kaydeden Başkan Zolan, şöyle konuştu, “Denizlimizde turizm sektörünün 12 ay yaşaması için bugüne kadar milyonlarca liralık yatırım yaptık. Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası, Denizli Kayak Merkezi gibi alternatif turizm yatırımlarımızın yanı sıra antik kentlerimizin gün yüzüne çıkması için de gayret etmeye devam ediyoruz. Tarihi ve doğal zenginlikleri ile Allah’ımın birçok lütfunu içinde barındıran şehrimizin bacasız sanayi olan turizmde daha da ileri noktalara ulaşmasını çok önemsiyoruz. Çünkü Denizlimiz tarım ve sanayi kadar turizmde de öncü bir kent. Denizlimizi daha da ileri noktalara götürmek adına şehrimizin güzelliklerini ortaya çıkarmaya devam edeceğiz” dedi.

2 bin 200 yıllık Batı tiyatrosu gün yüzüne çıkıyor

2 bin 200 yıllık Batı tiyatrosu gün yüzüne çıkıyor

2 bin 200 yıllık Batı tiyatrosu gün yüzüne çıkıyor

2 bin 200 yıllık Batı tiyatrosu gün yüzüne çıkıyor

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