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2 bin 200 yıllık tiyatro bugüne kazandırılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 12:30 | Son Güncelleme

DENİZLİ'deki Laodikya Antik Kenti'nde bulunan 2 bin 200 yıllık Batı Tiyatrosu'nda, kazı ve restorasyon çalışması başladı.

DENİZLİ'deki Laodikya Antik Kenti'nde bulunan 2 bin 200 yıllık Batı Tiyatrosu'nda, kazı ve restorasyon çalışması başladı. Büyükşehir Belediyesi'nin vereceği destekle, restorasyon sonrası Roma döneminden kalma tiyatroda çeşitli etkinlikler düzenlenecek.
Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin 2008 yılında Türkiye'de ilk kez, Kültür ve Turizm Bakanlığı'yla yaptığı protokolle işletmesini üstlenip, kazı çalışmalarına destek verdiği Laodikya Antik Kenti'ndeki tarihi tiyatronun restorasyonu gerçekleştiriliyor. Laodikya Kazı Heyeti Başkanlığı ile Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasındaki protokol, geçen mart ayında imzalanmıştı. Protokolle, antik kentteki Batı Tiyatrosu, Büyükşehrin desteğiyle restore edilip dünya kültür mirasına kazandıracak.
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, alanda incelemede bulundu. Zolan'a, Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter yardımcıları Mustafa Gökoğlan ve Aytaç Turgut ile İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Seval Gebeş de eşlik etti. Başkan Zolan, süren kazı ve restorasyon çalışmaları hakkında Prof. Dr. Celal Şimşek'ten bilgi aldı.
Denizli'nin 19 antik kent ve birçok doğal güzelliğiyle dünyanın en güçlü şehirlerinden biri olduğunu söyleyen Başkan Zolan, Laodikya Antik Kenti'nin gün yüzüne çıkmasında Denizli Büyükşehir Belediyesinin büyük destekleri oldu. 2 bin 200 yıllık Batı Tiyatrosu'nu da ayağa kaldırarak, yeniden kullanılır hale getireceğiz. 15 bin kişi kapasitesi bulunan tiyatronun ayağa kaldırılmasının ardından çeşitli etkinliklerin yapıldığı bir yapı haline getirmeyi hedefliyoruz. Denizli'mizin turizmde daha da ileri noktalara ulaşması için gayret etmeye devam ediyoruz. Şehrimizin güzelliklerini ortaya çıkarmayı sürdüreceğiz dedi.

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