Kentin turizmin yanı sıra tarihi açıdan da çok önemli değerlere sahip olduğunu vurgulayan Karaloğlu, "Dünyada içinde en çok antik şehri, antik tiyatroyu, antik eseri barındıran kentte yaşıyoruz. Bunun kıymetini bilmemiz lazım. Bu tarihi korumak, kollamak, gelecek nesillere aktarmak bizim sorumluluğumuzda." diye konuştu.

Antalya'da, 2 bin 200 yıllık zeytinyağı üretim köyü Lyrboton Kome Antik Kenti, 4 yıl süren çalışmaların ardından hamamları, kiliseleri ve işlikleri ile gün yüzüne çıkarıldı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de yakın zamana kadar çoğu kimsenin bölgeden haberdar olmadığını ancak yapılan çalışmalarla 2 bin 200 yıllık bir tarihin turizme kazandırıldığını söyledi.

Gün yüzüne çıkarılan bu değerin gelecek nesillerin emaneti olarak görülmesi gerektiğini dile getiren Türel, "Her köşesinden tarih fışkıran Antalya'mızda, zenginliklerimize bir yenisini daha ekliyoruz.” dedi.

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Akdeniz Belediyeler Birliği ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de bölgeye ilk geldiklerinde tarihi kalıntıları çevre kirliliğinin altında gizlenmiş olarak gördüklerini söyledi. Önce bölgeyi temizlediklerini ve tarihi kalıntıların gün yüzüne çıkması için kazı çalışmalarına başladıklarını anlatan Tütüncü, “Yaklaşık 4 yıldır tarihi mirası ortaya çıkarmak için büyük gayret sarf ettik. Çarşısıyla, tapınaklarıyla, evleriyle, zeytin işlikleriyle bölgeyi gün yüzüne çıkardık. Şimdi ise arkeopark olarak düzenliyoruz." diye konuştu.