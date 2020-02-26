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  4. 2 bin 23 adet fotoğraf makinesi Malatya Fotoğraf Makinesi Müzesi'nde!

2 bin 23 adet fotoğraf makinesi Malatya Fotoğraf Makinesi Müzesi'nde!

İLGİNÇ HABERLER  | 26.02.2020 09:54 | Son Güncelleme

Malatya Fotoğraf Makinesi Müzesi en eskisi 142 yıllık olan tam 2 bin 23 fotoğraf makinesine ev sahipliği yapıyor. Çeşitli makinelerin bulunduğu sergi Türkiye'nin en büyüğü, Avrupa'nın ise üçüncü büyük fotoğraf makinesi müzesi olma özelliği taşıyor. Müzede fotoğraf makinelerin yanı sıra uçaklarda bulundurulması zorunlu olan 'Kara Kutu' da yer alıyor. Fotoğraf makineleri kadar 'Kara Kutu' da müzeyi ziyarete gelen vatandaşların ilgisiyle karşılaşıyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi'nce Şehit İbrahim Tanrıverdi Sanat Sokağı'na Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ise üçüncü büyük fotoğraf makinesi müzesi 30 Eylül 2017'de açıldı. 40 ayrı segmentte en eskisi 142 yıllık olan körüklü makinelerden dijitallere kadar, 2 bin 23 fotoğraf makinesini bünyesinde barındıran müzede sergilenen ve uçaklarda bulunan 'Kara Kutu' da büyük ilgi görüyor. Tüm hava taşıtında bulunması zorunlu olan ve uluslararası kullanılan şekli ile 'flight recorder' ünitesi (Kara Kutu), uçuş ile ilgili bütün bilgiler bulunuyor.

Fotoğraf Makinesi Müzesi sorumlusu Emre İnan, kente gelen ziyaretçilerin ve fotoğraf tutkunlarının müzeye yoğun ilgi gösterdiğini belirtirken, sergilenen 'Kara Kutu'nun da dikkat çektiğini kaydetti. Müzelerinde bulunan kara kutunun 1955 model ABD yapımı bir uçağa ait olduğunu ve kameralarının bulunduğunu belirten İnan, "Genellikle uçaklarda en çok ihtiyaç duyulan şeylerden biri kara kutudur. Dönemin görüntü kaydedebilen 'Kara Kutu' diye adlandırdığımız 1955 model Amerika Birleşik Devletleri yapımı bir uçak kameramız yer almaktadır. Genellikle uçağın gizli bir bölgesinde yer alıyor. Yanmaya, kırılmaya ve suya dayanıklı bir malzemeden üretiliyor. Ekstradan bunların günümüze gelen süreçte ses kaydedebilen, görüntünün yanı sıra aynı zamanda konum bilgisini paylaşabilen, teknolojik olarak ilerleyince de karşımıza çıkıyor. Genellikle bunlar çekim özelliği olarak tasarlanmıştır, görüntü kaydı için. Daha sonra tarihsel sürecinde ise ses kaydedebilen, görüntü konum ve ses şeklinde ilerleyen bir süreçle karşı karşıyayız" dedi.

Müzeyi ziyaret edenler ise nostaljik bir yolculuk yaptıklarını ve geçmiş dönemde kullanılan makineleri etkileyici bulduklarını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Malatya Fotoğraf Makinesi Müzesi Kara Kutu fotoğraf makinesi

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